漢光操演殉職蔡姓上兵　張麗善籲請軍方從寬撫卹

▲眾多雲林慈濟人安慰悲痛欲絕的蔡博宇父親。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）

▲眾多雲林慈濟人及親友紛紛前往關切。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.07）

雲林縣二崙鄉的志願役上兵蔡博宇於漢光演習翻艇意外殉職，原本今年就要退伍，因表現好再簽5年，卻天人永隔；縣長張麗善聽深感不捨，今(7)日特別率同民政處長張政國、新聞處長廖淑玲及社會處同仁等前往二崙蔡家致贈慰問金，並籲請軍方從寬撫卹，以寬慰蔡員在天英靈。另眾多雲林慈濟人及軍人服務站劉站長訓誠、雲後備指揮部林鼎育指揮官、李明哲議員、二崙鄉鍾福助鄉長、現任代表鍾東榮及村長陳水順等亦陪同前往關心。家住雲林縣二崙鄉的志願役上兵蔡博宇於105年8月10日入伍，任職於陸戰99旅，平時熱心助人，對長官交辦事項，均能如期完成，表現優異，是同袍眼中的好同事，長官眼中的好部屬，更是蔡爸爸最貼心的兒子，每逢假日就回家陪伴，發生如此意外，讓蔡父泣不成聲。縣長張麗善表示，對於蔡員僅26歲就不幸因公殉職，深感惋惜，對於家屬的哀痛，身為大家長感同身受與不捨，希望家屬節哀，也指示役政及社福同仁盡力予以協助後續相關事宜。張麗善說，蔡父從農，母親已逝，二位哥哥一從工一從農，另有一妹妹還在就學，家中經濟狀況並不好，請軍方務必從寬撫卹，並呼籲國防部做好相關配套措施，不要再有意外事件發生。因志願役上兵蔡博宇表現良好於今年再簽5年，他上有父親蔡健生，還有兩個哥哥、一個妹妹，父親身體不好，領有重大傷病卡，其中一位哥哥是身心障礙者，蔡博宇也是家中重要經濟主力。蔡博宇這次參加漢光演習操演，於7月3日不幸落海，經家屬同意放棄急救，於7月5日凌晨0時36分拔管宣告死亡。另家屬盼蔡員能入祀忠烈祠乙節，縣府民政處長張政國表示，依規定需由原部隊將其事蹟提報內政部，縣府會協助並關心申請案，讓家屬能如願以償，以寬慰蔡員在天英靈。