影／好漢要提當年勇　彰化榮家表揚七七抗戰老兵

▲為紀念七七抗戰83週年，彰化榮家舉辦感恩茶會表揚10位抗日榮民長輩，致上最高敬意，藉以緬懷在八年抗戰期間的浴血犧牲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

歷史上的七七事變、又稱盧溝橋抗戰，今年83周年，彰化榮家今（7）日舉辦感恩茶會表揚10位抗日榮民長輩，致上最高敬意，藉以緬懷在八年抗戰期間的浴血犧牲，不但對二次大戰的結果作出關鍵的貢獻，也使得臺澎金馬成為中華民國存續的命脈。

▲彰化榮家家主任史浩誠表揚七七抗戰老兵。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

彰化榮家家主任史浩誠表示，1937年7月7日日軍藉口一名士兵「失蹤」，要求進宛平城搜查，遭拒絕後，即攻擊城西盧溝橋，為第二次中日戰爭（八年抗戰）全面爆發的起點，這場因局部的衝突，演變成中國軍民全面對日抗戰的開端，絕對是個值得紀念的日子。

活動前先至時光走廊，長輩們看到照片憶起抗戰史，往事歷歷在目、不勝唏噓；接著播放紀念短片「中華民國」，在姚蘇蓉「知道不知道」及趙傳「英勇勳章」的背景音樂中，看著一幕幕戰後影像，一同緬懷全國軍民浴血奮戰歷史，在場伯伯紛紛拭去眼角所泛淚光，令人動容。

▲102歲的陳志欽伯伯，回想對日抗戰時，他強調那是一段很艱辛的歲月。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

史浩誠特別穿上軍服行吻刀禮，表彰10位抗戰長輩的犧牲與貢獻，並頒贈紀念品，此外榮家還安排參加音樂比賽冠軍住民李長海、戴嘉慧獻唱「梅花」、「長城謠」、「家在山的那邊」、「中華民國頌」等歌曲，一同走入記憶時光，而演唱「中國一定強」時，在場長輩還搖著國旗一起唱和，氣氛熱烈感人。

輔導組社工黃麗如說，今天表揚的長輩年紀最長是102歲的陳志欽伯伯，回想對日抗戰時，他強調那是一段很艱辛的歲月，死傷無數，每場戰役都是死裡逃生，大家靠著堅忍不拔的意志力，才贏得最後勝利；而最年輕、92歲的郭振華伯伯則表示，他是青年軍，當時沒想太多，和同學、鄰居一同上戰場了，走過風雨飄搖的戰爭歲月，能活下來真是福報，也很慶幸自己能來到台灣，安渡晚年。

▲彰化榮家舉辦感恩茶會表揚10位抗日榮民長輩，致上最高敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

史浩誠表示，七七抗戰迄今已歷83年，榮家基於歷史真相不能遺忘的想法舉辦慶祝活動，而八年抗戰期間，國軍以劣勢裝備經歷大型會戰22次，傷亡人數321萬餘人，他們對國家獻出了生命與力量，值得我們尊敬與肯定。