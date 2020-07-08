新竹飯店各出奇招搶攻振興三倍券　實境解謎遊戲夯

▲新竹老爺推出「FUN暑假 老爺好好玩」，不用出國、也能感受到來自國外「沈浸式劇場」的實境解謎遊戲魅力，類似「密室逃脫」的玩法，要讓消費者身歷其境零距離。（圖/記者金祐妤攝,109.7.8）

新竹喜來登飯店則於7月15日至9月30日推出振興券餐飲優惠，霸氣升級振興券三倍變六倍； 8日起推出新竹縣市居民限定的「新竹好鄰居當地住房優惠」，下班就能立即切換渡假模式。

實境遊戲是時下最夯的益智休閒活動，廣受年輕朋友歡迎，許多人還專程到國內各大城市挑戰當地知名的密室逃脫；遊戲由專業的工作室設計層層關卡讓參與者抽絲剝繭找尋線索，一步步解開謎底；闖關過程往往不只動腦，有時幾乎得手腳並用，絞盡腦汁才能找出最後答案；在體驗特有的解謎氛圍中，不知不覺中身心都紓壓。

業者表示、

實境解謎遊戲

▲新竹老爺推出「FUN暑假 老爺好好玩」，不用出國、也能感受到來自國外「沈浸式劇場」的實境解謎遊戲魅力，類似”密室逃脫”的玩法，要讓消費者身歷其境零距離。（圖/記者金祐妤攝,109.7.8）

另外、竹北喜來登飯店則自7月8日至8月31日推出「新竹好鄰居」當地住房優惠專案，提供新竹縣市居民以超低特價入住新竹喜來登，凡身分證字號為O、J開頭，或身分證住址為「新竹市」或「新竹縣」居民，於9月30日前週日至週五入住雙人客房附贈2客自助早餐，搭配安心旅遊住宿補助，下班後即可展開五星假期，更不怕遇上假日塞車潮。

▲新竹喜來登推新竹縣市居民限定住房優惠，搭配安心旅遊補助，每房最低只要2000元。（圖/記者金祐妤翻攝,109.7.8）

政府推出振興三倍券與安心旅遊補助，將在暑假出現旅遊熱潮，為了搶攻旅遊市場大餅，新竹老爺飯店推出「FUN暑假 老爺好好玩」，不用出國、也能感受到來自國外「沈浸式劇場」的實境解謎遊戲魅力，類似”密室逃脫”的玩法， 打造不同以往的互動遊戲，要讓消費者身歷其境零距離鄰近竹科園區的新竹老爺邀請桃竹苗頂尖實境解謎的遊戲廠商在飯店15樓打造全新的實境解謎遊戲，配合飯店的暑期住房專案、串連親子間的互動，除將真實場景完整復刻外，並在指定時間邀請『活生生的房客』出現在遊戲中，與每一位前往解謎的觀眾真實互動，不僅刺激也好玩。竹科工程師壓力大需抒壓管道、尤其廠商開會後還會以作為舒壓活動，凝聚員工向心力，因此市場成長率逐年攀升；民眾使用「安心旅遊補助」，不分平假日，再搭配「振興券」一同使用，即可0元入住新竹老爺，還可玩時下最夯的實境解謎遊戲，讓消費者大呼：實在太划算!