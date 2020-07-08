中市府副祕書長朱康震被爆劈腿3女　綠議員：「甘蔗男」

台中市政府副祕書長朱康震遭人向週刊爆料指出，疑似劈腿三名女子﹔民進黨台中市議員砲轟盧市府的螺絲鬆到不可思議，賴佳微更痛批，根本是「甘蔗男」，形容一開始吃起來甜甜的，到最後吐出來只剩下渣，要求盧市長必須明快處理。
江肇國指出，朱康震副秘書長從去年就任至今就非常神秘，議會無從得知他在公務上任何表現，只清楚他是盧市府媒體及網路的操盤手﹔但從盧市長的民調數據看來，市政滿意度、市民喜好度等長期低迷，媒體網路也多所負評，顯見朱副秘對個人私事比公務還投入用心，這樣無心於市政的人，決不適任市府官員。
林德宇表示，盧秀燕市長的愛將副秘書長深陷個人私人爭議﹔他強力要求盧市長儘快對副秘書長的職務做調整，副秘書長身兼協調各局處的業務，可以說是盧市長的分身，如果個人威信不足，如何讓其他公務同仁信服，更會影響整個市府團隊的運作。
鄭功進則認為，台中市政府副秘書長一職，是直屬於市長指揮監督的高階文官，對外，更是具有代表市政府的整體形象的發言人之一。針對坊間所指的道德疑慮，建議應早日向社會大眾說明原委，以免給社會大眾及台中市民不好的觀感。
賴佳微批評，網路上最近流行一個新代號叫做「甘蔗男」，形容一開始吃起來甜甜的，到最後吐出來只剩下渣。盧市府有這種甘蔗男高官，顯示出市府各個上樑不正下樑歪。市政滿意度已經倒數，官員不是先想著如何把時間投入市政，反而是跟風想著如何成為一個時間管理大師，令人相當不恥。
蔡耀頡也表示，身為台中市政府的要職應該要已最高標準來去檢視自己的私德，而不是利用自己在市府的名頭來去欺騙別人感情根本離譜至極﹔如週刊爆料屬實甚至自己的秘書都一起騙下去請問能否專心市政？還是藉著名頭在把妹？
陳世凱更質疑，市長的幕僚連自己的渣男行為都要拿疫情、拿阿中部長當藉口，這樣的事情，盧市長看得下去嗎？市長自詡媽媽市長，如果自己的女兒遇到這種渣男，還要袖手旁觀嗎？