中市府副祕書長朱康震被爆劈腿3女　綠議員：「甘蔗男」

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台中市政府副祕書長朱康震遭人向週刊爆料指出，疑似劈腿三名女子民進黨台中市議員砲轟盧市府的螺絲鬆到不可思議，賴佳微更痛批，根本是「甘蔗男」，形容一開始吃起來甜甜的，到最後吐出來只剩下渣，要求盧市長必須明快處理。江肇國指出，朱康震副秘書長從去年就任至今就非常神秘，議會無從得知他在公務上任何表現，只清楚他是盧市府媒體及網路的操盤手但從盧市長的民調數據看來，市政滿意度、市民喜好度等長期低迷，媒體網路也多所負評，顯見朱副秘對個人私事比公務還投入用心，這樣無心於市政的人，決不適任市府官員。林德宇表示，盧秀燕市長的愛將副秘書長深陷個人私人爭議他強力要求盧市長儘快對副秘書長的職務做調整，副秘書長身兼協調各局處的業務，可以說是盧市長的分身，如果個人威信不足，如何讓其他公務同仁信服，更會影響整個市府團隊的運作。鄭功進則認為，台中市政府副秘書長一職，是直屬於市長指揮監督的高階文官，對外，更是具有代表市政府的整體形象的發言人之一。針對坊間所指的道德疑慮，建議應早日向社會大眾說明原委，以免給社會大眾及台中市民不好的觀感。賴佳微批評，網路上最近流行一個新代號叫做「甘蔗男」，形容一開始吃起來甜甜的，到最後吐出來只剩下渣。盧市府有這種甘蔗男高官，顯示出市府各個上樑不正下樑歪。市政滿意度已經倒數，官員不是先想著如何把時間投入市政，反而是跟風想著如何成為一個時間管理大師，令人相當不恥。蔡耀頡也表示，身為台中市政府的要職應該要已最高標準來去檢視自己的私德，而不是利用自己在市府的名頭來去欺騙別人感情根本離譜至極如週刊爆料屬實甚至自己的秘書都一起騙下去請問能否專心市政？還是藉著名頭在把妹？陳世凱更質疑，市長的幕僚連自己的渣男行為都要拿疫情、拿阿中部長當藉口，這樣的事情，盧市長看得下去嗎？市長自詡媽媽市長，如果自己的女兒遇到這種渣男，還要袖手旁觀嗎？