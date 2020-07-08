找尋嘉義的香味　科學168教育博覽會即將登場

▲興安國小利用水果導電的功能，形成完整的電路回圈而發出聲音。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.8）

▲玉山國中的全民玩科學攤位。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.8）

科學168教育博覽會是嘉義市暑假間最受期待的活動，今年主題「嘉香最科學」，引領民眾找尋屬於嘉義的香味，如阿里山檜木、咖啡、茶葉甚至是火雞肉飯香，喚起日常的嗅覺記憶，探索「嘉香」味；活動將於7月16日至20日在港坪運動公園、港坪風雨球場及周邊場地登場。嘉義市府8日在嘉義文化創意產業園區舉辦科學168教育博覽會記者會，在記者會中，黃敏惠市長為嘉義市第38屆中小學科學展覽會團體獎得獎者頒獎，並與在場來賓一同打開寶箱，象徵科學168各系列活動即將展開，箱子中冒出機器人凱比同學，並大呼勇媽我愛妳，讓現場笑聲不斷。會場中所展演的科學主題攤位像是-嘉義大學「香味分子好科學」，不但能瞭解不同的香氣分子，還用糖果做出好聞的成品，並混合5種不同味道的精油製作防蚊液，學習精油驅除蚊蟲及防蚊液的乳化原理；另外興安國小別出心裁，利用水果也能導電的功能，可與身體和行動載具形成完整的電路回圈而發出聲音，彈奏出勇媽市長與歌手曾錄製的歌曲「做伙來去踅嘉義」，指導老師表示，這是運用scratch的程式寫在每一條通路上，每一條通路都會有不同的聲音，因此得以彈奏出悠揚的樂章。嘉義市長黃敏惠指出，今年的主題是嘉香最科學，用嘉義的味道吸引大家，其中有人文意涵的科學精神，這才是辦科學168最大的目的，這一次有三大亮點 ，7月18日晚上結合故宮南院的200架無人機欣賞升空表演、還有全台灣第一次亮相的科技環保體驗車、第三個亮點就是首度有夜間的定向越野，這是大家所喜愛的戶外活動。