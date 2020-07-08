培育消防人才　消防局退役雲梯車贈科大

▲師生喜迎雲梯車入校，消防系學生更現學現用，在雙福分隊的指導下，操作雲梯車。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.08）

為培養更多優秀的消防人才，嘉義縣消防局將一部服勤超過20年的退役雲梯車贈送給吳鳳科技大學，做為該校消防系學生教育訓練所用，捐贈儀式7月8日上午於吳鳳科大舉行，校長蔡宏榮、民雄鄉長何嘉恒、縣消防局長呂清海、副局長蔡建安等貴賓，皆到場歡喜見證。吳鳳科大是國內獨特以安全為發展核心的科技大學，該校消防系更是第一個在警政體系外設立給一般大學生就讀的科系，近年來已培育將近180位學生考上消防員，還有2百多位學生通過考選部消防設備師士考試，畢業生在消防界已佔有一席之地。嘉義縣消防局為了強化消防救災設備，在縣府及議會編列了近4000萬元經費，添購全新的消防雲梯車、水箱車等救災設備；嘉義縣消防局長呂清海指出，捐贈學校的退役雲梯車隸屬雙福分隊，就在吳鳳科大附近，這部雲梯車服勤至今已超過20年，期間參與過縣內多件高樓大火的搶救任務，也曾參與2010年的台塑南亞大火的搶救任務，對消防救災貢獻良多，這部雲梯車雖然車齡較高，但性能都良好，捐給吳鳳科大消防系後希望能藉此培養更多優秀的消防人才。校長蔡宏榮表示，今年初學校聽聞嘉義縣消防局有車況良好的雲梯車要除役，便積極爭取退役車輛進入校園，提供更多讓學生實習操作消防機械的機會，感謝消防局捐贈這部消防雲梯車，讓該校學生有更良好的教育訓練，堅實消防救災技能。