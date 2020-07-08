中市消防空氣壓縮灌充機損壞未修　議員批維修怠慢

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台中市近期發生多起重大火災，造成許多消防員疲於奔命今(8)民進黨議員賴佳微、江肇國爆出，台中市消防隊竟然連灌空氣瓶的「固定式空氣壓縮灌充機」時常發生多台損壞，並且都拖很久未修的情況。賴佳微說，聽聞有消防弟兄表示，分隊的「固定式空氣壓縮機」損壞後，需要到幾公里外的分隊打氣，近期甚至有大隊底下的所有分隊灌充機都損壞的情形賴佳微質疑，市府編列的消防器材修繕預算是否不足，使得消防弟兄必須拮据的到處前往共用其他分隊還完好的灌充機，這樣的做法，我們怎麼還敢跟人家說我們是第二大城？江肇國指出，消防弟兄平時在訓練以及實際在救災時，都需要使用空氣瓶來呼吸新鮮的空氣，即便在火災現場會有器材車，但火災現場車充的速度也比較慢，當場灌氣也容易與當時燃燒後產生的混雜空氣混合，影響到消防弟兄呼吸換氣的品質另外，消防弟兄平時的演練也大多模擬火場的現況來實行，但現在這些設備的不完整，是否將影響到日常各分隊模擬的狀況，恐怕也會讓人擔憂。賴佳微也表示，消防局應該要編列固定的預算進行保養維護，避免空壓機同一時間大量損壞，以免有單位將氣瓶一次用盡後才帶氣瓶外出其他分隊灌氣，若同一時間不幸發生火警，產生了氣瓶的空窗期，造成該分隊無法進入火場救災，因而導致災情擴大，整個分隊甚至大隊都得背負一定程度的責任與風險。對此，中市府消防局回應，市府每年均固定編列維護預算，109年度已編列200萬元預算，檢測維護空氣壓縮機、空氣呼吸器等相關裝備器材，消防外勤各大隊、分隊如遇器材故障，均可循行政程序陳報維修，確保器材正常使用。未來消防局將持續編列經費，提升救災裝備效能，推動汰舊換新作業，保障外勤人員救災安全。消防局也說，除有器材車、空壓車等相關救災車輛可提供現場空氣瓶灌充使用，針對大型火災現場搶救，各轄區大隊均設置氣瓶車，以利集中各大隊備用氣瓶，當災害現場需要時，消防局救災救護指揮中心會直接調派已填充完畢的氣瓶並載送至現場，不用再於現場灌充，提升現場救災效能。