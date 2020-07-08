首件以合法化工原料生產毒品　查獲硝西泮工廠

梁姓等4名無化工專業背景的男子，竟憑網路學得製毒知識，先從化工行購買合法的「2-氨基-5-硝基二苯甲酮」，再進行「醯化」、「環化」、加入賦形劑等製程，生產出已列為毒品的「硝西泮」，「硝西泮」可做為「一粒眠」或滲入毒咖啡包。
刑事局中打中心與桃園、嘉義、雲林等地警方在桃園市楊梅區一舉破獲兩處工廠，查扣硝西泮17公斤、半成品60公斤，約可製成2300萬顆一粒眠，市值達新台幣20億元。
「一粒眠」在我國屬第三級毒品，俗稱「強姦藥丸」或「紅豆」，施用此類毒品會產生嗜睡、疲倦、意識模糊、記憶衰退、行動機能受損等現象，嚴重者則會出現呼吸和心肌功能受損﹔許多不法分子將其當做強姦藥、迷藥使用，對社會危害極大。
約半年前，綽號「雞蛋寶」的48歲的梁姓男子開始從市面化工原料行購得未管制的「2-氨基-5-硝基二苯甲酮(2-amino-5-nitrobenzophenone)」、溴化試劑、胺化試劑、乙醇、乙酸乙酯、圓底燒瓶、冷凝管等化學試劑及設備，與莊姓、吳姓、李姓三名同夥藏身於桃園市楊梅區兩處別墅內製造已列為毒品的「硝西泮」，已列為四級毒品的「硝西泮」除可經過「環化」、「醯化」再製成三級毒品「一粒眠」外，粉狀的「硝西泮」亦可滲入毒咖啡包。
刑事局第六大隊第三隊掌握情資後，與雲林縣、桃園市、嘉義市等警察友軍單位共組專案小組全力查緝，並報請臺灣桃園地方檢察署(呂股)檢察官朱哲群指揮偵辦。7月1日見時機成熟，動員40餘名警力，兵分4路執行拘提搜索，當場於2處工廠內查獲第四級毒品「硝西泮」成品約17公斤，半成品約60公斤，製毒筆記本，化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮及大批製毒設備﹔警方此次所查獲該製毒集團之成品、半成品及化學原料，約可製成2,300萬顆一粒眠，市值約新臺幣20億元。
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