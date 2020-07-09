皮蛇纏身延誤治療後遺症多　醫：把握黃金期就醫

▲帶狀皰疹好發於超過50歲、疲勞、睡眠不足和急性感染如重感冒後，及免疫功能較弱的慢性疾病族群(圖／林重鎣攝2020.7.8)

85歲柯爺爺因腰痛心情煩悶，左腿出現大面積紅疹水泡，另名65歲張伯伯右臉頰莫名腫痛，刷牙漱口時水從右嘴角流下，還有50歲蔡女士頭痛一週後，左臉開始出現紅色水泡，三人赴醫檢查均確診為帶狀皰疹，經藥物治療後順利恢復，醫師提醒有症狀務必盡快就醫，避免後遺症。

柯爺爺自述，這一年來深受腰痛所苦，平時能坐就不站、能躺就不坐，加上疫情關係，更不喜出門走動，連帶食慾不振、鬱鬱寡歡，直到一週前右腿出現一串串紅疹水泡，因為不痛不癢（腰痛有在服用止痛藥），原以為是皮膚過敏，本想藉貼人工皮改善，家人見狀驚覺不對勁，趕緊帶爺爺赴醫檢查，幸好帶狀皰疹尚未造成疼痛，住院透過抗病毒特效藥治療５天後，終順利返家。

張先生則因上個月右臉頰感到刺痛且紅腫，起初先至急診打消炎止痛針，也赴診所拿特效藥，但症狀遲未好轉，直到耳朵異常疼痛無法入眠，某天早上起床刷牙發現無法控制嘴巴肌肉，右眼也閉不起來，「有如小中風的症狀」而來求診；發現帶狀皰疹侵犯第七、八對腦神經，但因張先生沒能及時治療，即便藥物治療後恢復良好，但仍留下視力受損、右側臉頰肌肉僵硬等後遺症。

蔡女士則因左側頭部疼痛近一週，起初赴醫檢查並無查出病症，認為休息一下應能好轉，直到左額頭出現紅疹水泡近5天，改至過敏免疫風濕科檢查，發現帶狀皰疹長在第五對腦神經（即三叉神經），已引起結膜發炎，左眼視力也變得模糊，讓她不禁懊惱：「對症狀太大意了！」

亞洲大學附屬醫院副院長暨過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，上述兩位患者皆因免疫力低下引起帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」），許多人小時候得過水痘，即便痊癒後，引起水痘的「水痘帶狀皰疹病毒」並不會被消滅，而是潛伏在體內神經節，待人體免疫力變差，再從神經節內活化，並沿著該神經節所發出的神經擴散，引起皮膚及神經症狀。

蔡肇基指出，帶狀皰疹好發於超過50歲、疲勞、睡眠不足和急性感染如重感冒後，及免疫功能較弱的慢性疾病族群，在發疹前幾天至數週前，身體某側會出現皮膚成串紅疹水泡、異常疼痛、刺癢、灼熱等症狀，在3天至兩週內水泡進入潰瘍階段，此時，容易被細菌感染而造成結痂。

其中若帶狀皰疹發生於臉部上1/3區域、耳朵或私密處和肛門附近，須特別留意，臉部上1/3區域可能造成結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、葡萄膜炎、青光眼及視力受損等後遺症；帶狀皰疹長在耳朵附近，會導致顏面神經麻痺、眩暈、耳鳴，聽力受損等情況；長在私密處附近，會因膀胱、肛門無法放鬆，影響大小便控制。

蔡肇基提醒，若能早期於72小時內確診，並投予抗病毒特效藥，可以有效抑制病毒增殖、減輕神經痛，有助縮短病程，此外，建議年滿50歲以上的民眾，若有免疫功能較弱的慢性病，可自費施打一劑帶狀皰疹疫苗，能有效降低未來患病機率。