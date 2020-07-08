肝癌蟬聯死因第2位　長庚組多專科團隊提升治癒率

▲長庚已完成建置可進行全身麻醉的肝癌專屬治療室。（圖／長庚醫院提供)

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2019年國人十大死因排行榜，「肝癌」再度蟬聯癌症死亡原因第2位，嘉義長庚醫院為提昇治癒率，多年前即打造全方位的肝癌多專科醫療團隊，讓極早期與早期病人的5年存活率為59.97%，高於全國平均值(57.3%)，甚至領先全國醫學中心平均(59.57%)。根據衞福部的統計資料，雲嘉南地區肝病盛行，竟高居台灣之冠，嘉義長庚醫院洪肇宏醫師表示，肝臟是沉默的器官，不管是肝炎、肝硬化或肝癌，幾乎不會有特殊症狀，所以容易讓人輕忽。因此，洪肇宏醫師建議B、C型肝炎帶原者、肝硬化或有家族病史的人，應每3到6個月接受抽血及超音波檢查，期望長庚醫院多年前，即打造的全方位的肝癌多專科醫療團隊，可以讓極早期與早期病人的5年存活率達到59.97%，領先全國醫學中心的平均值(59.57%)。嘉義長庚多年前即打造全方位的肝癌多專科醫療團隊，由高雄長庚醫院肝臟移植權威王植熙院長，指導建置肝臟移植團隊及肝病專家盧勝男副院長計劃性提升硬體設施，包含採購尖端自動影像融合高階超音波，並配合超音波顯影劑，以及運用多針電燒、微波消融治療等新技術，提高對早期肝癌病人的治癒率。期望嘉義長庚在涵蓋雲嘉南肝癌盛行區提供的在地醫療服務，能讓雲嘉南民眾擺脫肝癌的威脅。嘉義長庚同時已經完成建置可進行全身麻醉的肝癌專屬治療室，由專業麻醉醫師負責，可同時執行其他胃腸道腫瘤的內視鏡治療。除傳統外科手術治療以及內科局部治療外，對於中晚期肝癌患者，也發展釔90放射栓塞，是嘉義地區唯一可執行此特殊治療的醫院。長庚肝癌團隊副召集人郭亮鉾醫師說，近年來全國肝癌新發個案數逐年減少，然而嘉義長庚醫院的新發病例數並沒有改變。嘉義長庚醫院Class 0病例數(申報醫院診斷，但未於申報醫院接受首次療程)3年來逐年下降，然而Class 3病例數(他院診斷，未於申報醫院接受任何首次療程；因復發或持續的癌症問題至申報醫院就診)逐年增加，顯示肝癌治療在地化，並成功吸引其他地區病人來求診肝癌病患首次治療選擇的方式，以微創治療的射頻燒灼術增加尤為顯著，近三年成長超過50%。