顏面痙攣擾人手術見效　台大雲院身經醫學展術

▲臺大醫院雲林分院神經醫學中心內外科通力合作，發表顏面痙攣成功治療經驗。（圖／記者簡勇鵬攝,2020.07.08）

顏面痙攣的患者雖然少數，但帶給患者莫大困擾，不過臺大醫院雲林分院神經醫學中心內外科通力合作下，即有成功治療案例，透過開顱顯微血管神經減壓手術，即讓患者顏面痙攣不再現，得能讓生活工作皆回歸常軌。顏面痙攣，是一種無法自主控制連續開閉眼角及面部肌肉的疾病，初始時，可能只是眨眼次數增加，眼睛容易酸澀，爾後漸漸會有嘴角抽動和臉部抽搐等等情形；雖然不會危及生命，可是卻會為患者帶來生活上偌大的不便，甚至長期的症狀困擾，容易讓患者產生失眠、沮喪等等憂鬱狀況。神經科醫師蔡志宏表示，使用口服藥的患者約有三分之二會見成效，但有些患者會產生藥物耐受性而降低療效，且易有頭暈、噁心、失眠、行走站立不穩等副作用而不得再繼續服藥；不過可改以注射肉毒桿菌治療而獲大幅的臨床上改善，但一次注射約可維持兩至三個月療效，當症狀再現時就得再次注射。神經外科醫師陳以幸指出，引起半邊顏面痙攣的鑑別診斷，須先排除是否為顱內腫瘤引起，如檢查顯示沒有顱內腫瘤的存在，且確認是顏面神經周圍小血管環繞刺激神經所造成的顏面痙攣主因，就可以考慮從內科治療到外科手術的方式診治，進行後顱窩顏面神經血管減壓手術，其成功率高達八成五以上，復發的機會也相當低。副院長劉宏輝指出，顏面痙攣的罹患率不是很高，10萬人中只有14個女性或7個男性有罹患機率，是項擾人但可以治療的疾病，在經過正確的診療檢查，藉由內科或是外科的整合性治療後，長期擾人的宿疾往往可以得到不錯的控制或根治；臺大醫院雲林分院神經醫學中心引進新式術中神經監測，已經成功以手術治癒數名這樣的患者，臨床上也得到不錯的控制程度以及改善，實為雲嘉地區病患的一大福音。