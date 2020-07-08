影／彰化家扶慢飛天使畢業囉　勇敢航向新旅程

▲接過畢業證書，7位畢業生將邁入另一個教育階段。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.08）

▲小朋友開心的接過畢業禮物，帶著老師及家長滿滿的祝褔與鼓勵，勇敢飛向下一個學習階段。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.08）

彰化家扶發展學園今(8)日舉辦身心障礙園生第廿二屆畢業典禮，今年有7位慢飛天使要畢業了，帶著老師與家長滿滿的祝福，有2位要銜接國中教育、有5位要進入國小就讀，勇敢邁向另一個教育階段。畢業典禮一開始，由彰化縣政府社會處副處長陳素貞、彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、兒少保委員會主委蔡文瑞、永聯會會長謝芬蘭及家長會長林碧芳等人駕駛著象徵「希望啟航，勇敢飛翔」的飛機，帶領7位畢業生緩緩步入會場，熱烈掌聲中，有著老師及家長滿滿的祝褔與鼓勵，期許畢業生勇敢飛向下一個學習階段。小朋友開心的接過由家扶主任王震光頒發的畢業證書及與會貴賓分別頒發的畢業紀念冊及獎勵禮物；一幕幕在園學習過程的照片，帶領著大家回憶畢業生的成長點滴，充滿溫馨的畢業典禮，在老師及家長給畢業生的祝福影片中劃下句點。家長會長林碧芳，也是畢業園生瑜瑜的媽媽表示，瑜瑜是個腦性麻痺的孩子，每當她張力或情緒波動大時，需要有人去安撫她，有時情緒可以很快平靜下來，有時則要很久，很感謝學園老師的用心照顧與教導，瑜瑜的情緒適應能力進步很多。娟娟剛到學園時連爬都還不會，經過療育訓練，現在爬行移動速度飛快，娟媽表示，娟娟在家還會自己轉開房間門鎖，開門溜出來；誠誠剛來學園時，沒有口語，任何事都用哭來表達，而且非常黏人，老師只要離開他的視線範圍他就哭，如今的誠誠經過早療訓練，已能獨立去廁所、會跟老師道早安、向老師撒嬌說老師我愛你，還會仿寫注音符號，誠誠的媽媽感謝學園老師三年來的教導，讓誠誠一點一滴累積成長。王震光指出，經由家扶發展學園專業的療育課程加以啟發與訓練，孩子發展是值得期待的。邀請社會大眾一起關心及以實際行動幫助身心障礙孩子，共同守護慢飛天使，幫助他們勇敢接受轉銜國小後充滿挑戰的未來，誠摰歡迎加入彰化家扶發展學園早期療育助養人的行列。