疫情趨緩振興經濟　宜縣推「食宿遊購」加碼送

疫情逐漸趨緩，但出國旅遊尚未解封，中央政府為振興經濟、刺激國內旅遊，推出「振興三倍券」及「安心旅遊補助」，宜蘭縣政府與縣內觀光產業搭上國內旅遊熱潮，共同推出多項「食宿遊購」加碼送的振興觀光方案，希望吸引外地遊客前來宜蘭旅遊，今（8）日上午並在縣民大廳舉行記者會公布這些方案。受疫情影響，上半年國人幾乎悶壞了，而6月起國旅逆勢回升大爆發，面對疫情逐漸解封，宜蘭縣政府繼6月25日推出生態綠舟夜間探索啟航後，也於下半年規畫多項大型活動，包括7月18日至8月30日的2020宜蘭童玩星光樂園、8月25日的宜蘭情人節、9月1日至11月30日的噶瑪蘭公主文創光雕展演、12月4日至12月13日的冬戀蘭陽溫泉季等。而為配合下半年度活動，縣府與縣內觀光產業共同推出4項振興方案，包括：景區展館優惠免門票入園、酷樂券折價、獎勵旅遊及住宿消費抽大獎等。縣府表示，「景區展館優惠免門票入園」活動期間是7月15日至8月30日，只要捐贈本縣不限金額當月消費發票1張，就能優惠1人；捐贈本縣旅宿業住宿當月發票1張或收據1張，最高可優惠4人；持宜蘭認同卡於縣內消費，不限金額憑簽單並出示宜蘭認同卡，每張可優惠1人。另外，全國醫護人員及設籍本縣之縣民憑證優惠1人免門票入園，這些免費入園的展館包括：縣轄風景區、蘭陽博物館、宜蘭美術館及設治紀念館。而「酷樂券折價」則是整合縣內旅宿、餐飲、觀光等202家業者，共同推出食、宿、遊、購、行價值5萬7,000元的「宜蘭酷樂券」，共計222張優惠折價券，其中礁溪中天溫泉渡假飯店更提供指定房型平日折價2,000元的超級優惠，活動期間為7月15日至8月30日。此外，「獎勵旅遊」及「住宿消費抽大獎」獎金及獎品都相當豐富，詳情可在活動網站查詢。