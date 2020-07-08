中央拋出「班班有冷氣」2年內實施　宜蘭朝野有話說

行政院長蘇貞昌昨天表示，「班班有冷氣」2年內實施，宜蘭縣議會民進黨團及宜蘭縣政府今（8）日都表達看法，民進黨團表示，尚未安裝冷氣的鄉鎮及學校，電路有需要整修的部份今年內就啟動，經費先由縣府支應。縣府則說，將盡速邀集鄉鎮公所及學校研商，在2年內達成裝設冷氣的目標。宜蘭縣議會民進黨團今日上午召開記者會，縣議員陳文昌表示，響應中央政府政策，兩年內全國班班有冷氣，希望縣府尤其是教育處可以拿出作為，針對縣內尚未安裝冷氣的鄉鎮及學校，電路有需要整修的部份今年內就啟動，經費先由縣府支應，待中央預算通過，就可以直接進行冷氣及綠能降溫等裝置的架設，明年5月之前，宜蘭縣就可以達標，馬上來完成。黨團同時表示，為促成政策順利落實，近日黨團將會同宜蘭市江聰淵等鄉鎮市長，拜會行政院以及立法院尋求支持，希望加速教育基礎建設，減低城鄉差距衝擊，努力推動明年宜蘭就能實現「班班有冷氣」。對此，宜蘭縣政府則是表示，氣候日益極端異常，酷熱難耐已成夏季常態，縣府及地方數次建議中央統一推動教室裝設冷氣政策，好讓孩子專心學習，昨天行政院蘇貞昌院長宣布將透過前瞻計畫，在2年內推動全國中小學裝設冷氣，縣府感謝中央聽取基層心聲，縣府將盡速邀集鄉鎮公所及學校研商，在2年內達成裝設冷氣的目標。據縣府統計，目前縣內100所國中小共有2,286間普通教室和專科教室，扣除羅東鎮、宜蘭市及壯圍鄉已規劃並陸續裝設1,029間教室冷氣設備，另外9個鄉鎮尚有1,257間教室待裝設冷氣。如欲全面裝設，包含冷氣機設備及學校相關電路改善，粗估所需經費約2.26億元。