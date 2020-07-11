影／汁多果實大　陳存利種出黃金百香果、滿天星百香果

▲陳存利種植黃金百香果，每顆果實都飽滿多汁，相比傳統的百香果，果汁率也高出3至6％。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

百香果的酸甜味用於烹調，可刺激食欲；炎炎夏日，還能做成消暑飲品，

切開百香果，用小湯匙挖出黃澄澄的汁液，不斷挑動味蕾、口水直流。

▲「黃金百香果」（左）熟成後，從樹上摘下馬上吃，保證是甜的，且甜度最高可以到19度，每顆果實都飽滿多汁。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

為了有彈性的時間，照顧高齡88歲的老母親，原本在廠鞋工作也被公司派往中國大陸，溪湖鎮民陳存利，3年前退休回台，毅然決然接下岳父手上的果園，去年嘗試栽種起溪湖唯一的「黃金百香果」，今年順利產果，溪湖鎮長黃瑞珠專程到果園推薦陳存利的黃金百香果及滿天星百香果。

3年前離開職場返回溪湖老家種植百香果。陳存利將工廠管理的經驗運用在田間，百香果也自種自售，獲得豐碩的成果，鎮長黃瑞珠特別到他的果園拜訪，黃瑞珠說，陳存利是溪湖鎮少數種植百香果的果農，「黃金百香果」的甜度最高可達19度，相當驚人。

▲溪湖鎮長黃瑞珠說，溪湖栽種黃金百香果的農民，目前只有陳存利。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

陳存利原本在廠鞋工作，跟公司西進中國大陸，兩年多前退休回台侍奉母親。家裡沒田地，從沒農耕經驗的他當時說服85歲媽媽，耕種溪湖地區大宗蔬菜─韭菜，種了一年多，日曬雨淋不說，遇到菜價低迷時，賠本雇工整理韭菜花，充分體驗「菜金菜土」。

▲溪湖鎮長黃瑞珠說，陳存利栽種黃金百香果，香甜中帶點百香果的酸味，風味跟口感都極佳，每顆都跟鵝蛋一樣大。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

陳存利表示，鄰居建議他改種黃金百香果，又參考農業專業資料，並求助台中農改場，也種俗名「滿天星」的百香果，栽種面積合計約一分半，去年10月種下種苗，最近果實成熟，試吃評價還不錯。

陳存利表示，會種黃金百香果是因為住在隔壁鎮的朋友有種植一棵，每年收成他都拿到市場上變賣，價格很好，每臺斤可賣到百元，後來他才開始學習種植；陳存利說，去年十月買百香果幼苗，在自家一分半的農地，試種46顆的黃金百香果，因為自己沒有務農經驗，都打電話到農試所，或農改場等詢問專家，第一次種就收穫滿滿，已經收到許多朋友的訂單了。

陳存利說，一般百香果熟成在樹上摘下來馬上吃，肯定是酸的，經過適當催熟的話，甜度約在13至15度，但「黃金百香果」熟成後，從樹上摘下馬上吃，保證是甜的，且甜度最高可以到19度，每顆果實都飽滿多汁，相比傳統的百香果，果汁率也高出3至6％。

▲陳存利返回溪湖老家種植百香果，百香果也自種自售，獲得豐碩的成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

溪湖鎮長黃瑞珠說，溪湖栽種黃金百香果的農民目前只有陳存利，親嘗過後真的不一樣，從樹上摘下現吃，香甜中帶點百香果的酸味，風味跟口感都極佳，每顆都跟鵝蛋一樣大，相當特別，推薦給民眾。