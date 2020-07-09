聯興操演今加祿堂搶灘演練　學者：軍事演習就該演得大

▲國防安全研究院學者鍾志東表示，既然要軍事演習，就應該「演得真，演得像，演得大」，相反的如果國軍平日操演不敢追求真、像、大，一旦面臨戰爭，將付出慘重的代價。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.07.09）

海軍為驗證國軍兩棲登陸作戰能力，今（9）日在屏東加祿堂海灘實施聯合登陸作戰預演，為下週登場的實兵操演做好整備工作，對此，國防部智庫「國防安全研究院」學者鍾志東表示，既然要軍事演習，就應該「演得真，演得像，演得大」，若國軍平日操演不敢追求逼真，一旦面臨戰爭，將付出慘重的代價。海軍今早首度在演訓地點加祿堂海灘進行首次現地預演，除取消釀成意外原屬第一舟波的突擊艇項目，其餘項目都完成預演。預演過程以攻擊軍與防衛軍的攻防態勢，進行聯合兩棲作戰操演，動員AAV7兩棲突擊車搶灘，並由戰機及直升機等進行掩護。演練項目主要是聯合兩棲部隊利用破曉時分，模擬共軍戰術戰法實施兩棲突擊作戰，以突擊橡皮艇及AAV7載具編成突擊舟波，達到兵力快速登陸的攻勢，並在海、空軍支援掩護下，向目標區灘頭登陸，迅速控領海灘附近要點，建立灘頭陣地，有效遂行聯合兩棲作戰。鍾志東表示，既然要軍事演習，就應該「演得真，演得像，演得大」，當然風險性必定會隨之增高；從熟練戰技執行，到聯合軍兵種的操演，乃至因應敵情實施演習，將操演科目結合敵方威脅程度來規畫想定演練，各國軍方皆如此。此次陸戰隊發生演習意外，也正凸顯在戰場不確定因素下，兩棲登陸的困難性與複雜性。鍾志東也認為，面對中共威脅，社會大眾對於國軍發生演訓傷亡，應該多點鼓勵、少點揶揄，支持國軍勇於承擔風險，從嚴從真從難地進行演練，以期平時發揮威懾與防敵冒進的效果，戰時可以熟能生巧，將平日「演」的技能轉化為克敵制勝的保證，讓敵不敢貿然進犯，否則如果國軍平日操演不敢追求真、像、大，一旦面臨戰爭，將付出慘重的代價。