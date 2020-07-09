因應中小學全裝冷氣　施志昌爭取改善電力設備

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行政院長蘇貞昌日前宣布兩年內國中小學全面安裝冷氣，今(9)日台中市議員施志昌邀集市府教育局會勘大甲區日南國民中學電力設備改善。施志昌指出，海線很多學校就跟日南國中有相同情況，因為電力設備老舊，如果未來要裝設冷氣，電力設備恐無法負荷大量用電，目前教育局已先行150萬改善電力設備以因應電扇與未來裝設冷氣之電力穩定，預計年底可以完成改善，但若要完全改善校舍電力，仍需900萬經費，後續立法院副院長蔡其昌會在協助爭取。日南國中校長舒富男說，日南國中共有36間教室，建校到現在電力設備並未有完整的規劃，建校五十年來，隨著校舍興建，電力線路就像年輪逐年不斷附加上去，校園內就隨處可見到校舍間拉伸的電力線路，目前電力設備相當不穩定，連教室內的電扇都無法全開，還需要廣播警示，若一次開太多台電扇，就會有跳電危機，如果未來要全校裝設冷氣，電力將無法負荷，須盡快改善。施志昌表示，海線許多學校其實建校多年來，就有電力設備規劃不完整且老舊的問題，隨著時代進步，對於各種電器需求上升，加上中央決定兩年內全國國中小學要裝設冷氣，電力設備的改善迫在眉睫，需要中央與地方縣市政府教育局一起來解決此外，文昌國小電力設備也爭取了教育局經費來改善。教育局國中教育科股長陳世栓表示，目前已先補助日南國中150萬改善電力設備，不前已在設計規劃階段，若後續發包順利，年底就可以完成初步改善，未來對於36間教室的電扇或是冷氣都可以穩定供電文昌國小部分，目前教育局已核定100萬補助，另外學校自籌100萬進行電力設備改善，教育局撥款後即可進行規劃設計。