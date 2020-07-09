台中「長照2.0」佈建據點全國最多　打造長者幸福城市

高齡化社會到來，台中市衛生局積極佈建社區整體照顧服務體系，截至今年6月底，己佈建完成1356處，躍居全國最多，是六都第一；為方便長者利用長照資源，更在官方臉書開闢「健康小衛星」，搭以超萌吉祥物「藍寶」與「金妮」，向民眾宣導各項服務。台中衛生局表示，「長照」是高齡化社會最值得關注議題，但一般長照資訊太複雜，不易讓人理解。有鑒於此，台中市衛生局特別於官方臉書「台中市衛生局-健康小衛星」，搭配超萌吉祥物「藍寶」和「金妮」設計可愛圖文，以輕鬆方式提供民眾了解長照服資源，包括長照據點怎麼區分？可以省下多少錢？讓長照資訊取得更簡便。衛生局指出，台中市是長者幸福城市，為提供最完善長照服務，己佈建逾1500處據點，服務涵蓋率更高達45%，這都有賴一群默默付出的照服員，為照顧長者努力奉獻。為肯定他們的付出，衛生局透過訪談三位優秀照服員，製作一系列影片及圖文，傳達照服員辛勤且熱心服務故事。從事長照服務超過十年的照顧管理專員謝淑花表示，照專的角色，就是長照資源評估者、守門員，在工作過程中，看到個案因為自己的服務有了更好的生活，哪怕只是一個微笑、一聲感謝，她都會很感恩。復能指導人員葉征釀說，他的服務就是幫助長者重拾尚未失能前，能做到的事情。至於為什麼熱愛服務？他笑說，自年輕起深受職能治療、輔具領域前輩啟發，看到失能者能重新站起來、恢復生活，感到很開心。另照服員尤毓欣表示，在與失智症長者相處時，常因眼見他們逐漸退化、老化而難過，這些全都轉化成她人生的養分，提醒自己要更珍惜與自己家人相處的時光。衛生局指出，目前台中市長照服務需求人數，約有8萬6千人，有逐年成長趨勢，為此衛生局積極佈建社區整體照顧服務體系(ABC)，家有長照需求者，可撥打長照專線1966申請，由照顧專員到府評估，幫您打造專屬服務組合，減輕照顧壓力與負擔。