牙痛不再艱熬等待　陽明開辦牙醫夜診服務

▲目前執行夜間急診計畫服務的牙醫師。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.9）

▲陽明醫院9日辦理記者會。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.9）

▲陽明醫院院長謝景祥感謝各單位協助與支持。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.9）

有經歷過「牙痛真要命」的人，特別是漫漫長夜，無醫可看更是艱熬；牙醫師公會全國聯合會及嘉義市牙醫師公會為解決民眾夜間急性牙痛及外傷等問題，積極向健保署爭取於嘉義市及雲林縣試辦「109年度全民健康保險牙醫門診總額牙醫急診醫療不足區獎勵試辦計畫」，讓民眾能迅速就醫。該計畫於嘉義市、雲林縣進行試辦，109年3月31日由中央健康保險署公告實施，嘉義市牙醫師公會組成醫療團於6月1日起於陽明醫院執行此計畫，目前執行此計畫服務牙醫師共20位，於夜間21時至上午9時輪流排班提供服務，急診醫療服務之適應症為：顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者；外傷導致之牙齒斷裂；拔牙、腫瘤、手術後等口腔出血；下顎關節脫臼；顏面與口腔間隙蜂窩性組織炎；口腔及顏面撕裂傷；外傷導致之牙齒脫落或脫位。從今年6/1起，不分平日或假日，他們犧牲個人休息時間及生活品質，輪流從晚上9時至隔日早上9時排班提供服務，只要有病人，即使半夜3點也出門診治；6月期間牙醫急診患者共46位，以顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者居多，雖然大部分患者於晚上九時至凌晨1時就診，但仍有14位於凌晨1時至5點至急診就醫，表示平均每2天就有開業牙醫師需三更半夜出診。嘉義市牙醫醫療資源非常豐富，包括牙醫師234人、牙科診所119間、牙醫師數/每萬人口排名全國第二；陽明醫院院長謝景祥表示，非常榮幸能擇於該院提供牙醫急診服務，也非常感謝民健康保險會、健保署、衛生局及民間各界的支持與協助，與陽明醫院攜手解決執行上的困境，得以順利成立試辦中心，希望號召更多牙醫師投入服務行列，為嘉義市民守護口腔健康，同時也呼籲大家，白天去看診，非到必要不要用到夜間急診，不要當成普通門診用。