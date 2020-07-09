虎科大航訓中心　首屆15位工程師完訓

▲技職司楊玉惠司長親自將結業證書頒予結業同學，並讚賞學生的努力。（圖／虎科大提供）

▲虎尾科大航空訓練中心。（圖／虎科大提供）

▲教育部潘文忠部長與蘇治芬立法委員體驗虎尾科大自漢翔航空新購置之實習用訓練飛機。（圖／虎科大提供）

國立虎尾科技大學附設「航空維修訓練中心」今（9）日辦理第一屆航空維修學士學位學程暨航空器維修工程師B1類證照班學生完訓結業儀式，此次共有15位學生完訓結業，並特地邀請教育部潘文忠部長及技職司楊玉惠司長蒞臨該校，共同參與此次結業儀式，一同分享學生的喜悅。虎科大航空維修訓練中心成立已二年，並於去年二月通過民航局五階段認證，成為第一個，也是目前唯一通過新制民航法規的嚴格標準檢驗，獲交通部民航局核准成立的「B1類基礎訓練」航空維修基礎訓練機構。虎尾科大自104年起，即開始規劃籌設航空維修訓練機構，承教育部認同該校理念，105年至108年共獲教育部補助1億多元，用於購置KingAir350飛機、A320模擬機、APU發動機、複材壓力釜、空調系統訓練台等設備，以提升教學環境與建置國際級航太維修場域，加速建置基礎訓練設施及設備。該校以此中心為基礎推動「推動技職教育輸出-建構具備國際認證之民航維修訓練重點機構」計畫，以培育國內以及亞太地區飛機維修專業人才。校長覺文郁表示，配合航訓中心的成立，虎尾科大於107學年起成立「航空維修學士學位學程」，學生在就學期間，就能申請參加B1類航空器維修工程師學科檢定考試，幫助學生在畢業時同步通過並取得「航空器維修工程師」基礎證照；該類學科共有13科，學位與證照的完美結合，讓首屆學生在今年全球肺炎疫情導致的艱困就業環境下仍能獲得星宇航空和台南亞航等國內民航業界青睞，獲得獎學金及就業保障合約。虎尾科大目前結合該校飛機工程系既有軟、硬體優勢，建立符合民航法規新制下之訓練機構，未來除致力開發多元化之航空維修訓練課程，為國內、外航空維修產業提供最優質的訓練能量外，並將積極爭取國際認證，以成為輸出華人地區及東南亞民航維修技術人才的國際專業培訓中心為目標。