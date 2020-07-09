金門民安6號演習今登場　模擬颱風情境應變作為

▲模擬颱風肆虐，房屋倒塌民眾受困屋內，各單位緊急派員到場搶救。(圖/記者蔡若喬攝)

▲模擬颱風過後地區大規模停電，台電緊急派員搶修。(圖/記者蔡若喬攝)

金門縣全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習今(9)日登場，今年以105年重創金門之莫蘭蒂颱風為想定，透過「兵棋推演」及「綜合實作」考驗全縣30餘單位的動員及協調整合能力，讓地區防救災工作更加完備，給民眾一個安心的生活空間。此次演習由金門縣動員、災防、戰綜三會報共同承辦，總計動員縣府、國軍、中央駐金、公民營事業單位、協力機構、民間志工團體等30餘單位、600餘人參演。今年主軸設定為颱風災害防救，以105年重創金門之莫蘭蒂颱風為情境想定，上午兵棋推演設定災前整備、應變及復原重建共3階段46課題實施推演；下午則依上午課題規劃綜合實作，各單位實際操演，消防社政民政警政災前整備、災害資源整合運用、建設處災前整備、中油防救災、離島醫事工作、全民國防教育、大規模風倒木搶救、三大維生管維搶救、災民收容安置等，涵蓋颱風各階段防救災工作。為符合時事，今年演練亦提出收容所災民身份快速掃瞄登錄、一站式颱風網頁資訊專區、E化防救災問卷調查、防災金指南LINE@、「安居金門-舊城區公安再升級」、維生電子設備通過民航局驗證登機強化轉診品質、全國首創「1+1振興券」等多項創新作為。縣長楊鎮浯在致詞表示，今年上半年金門、臺灣乃至於全世界都同時面臨COVID-19新冠肺炎疫情，但縣府籌辦演習並未鬆懈，仍然依照演習訓令積極準備，而防救災的工作重點是以務實態度熟練SOP及橫縱向整合，不論是新冠肺炎疫情或是颱風，都需要中央地方以及民間通力合作，藉由演習讓各單位事先做好準備，災害發生時才能臨危不亂，做好救災工作。