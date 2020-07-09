後疫情時代　十三行博物館用新點子找回流失的遊客

新冠肺炎已經改變全世界的生活方式，許多人改在網路上買東西、叫東西吃，出門到博物館參觀的人也隨之減少；新北市立十三行博物館特別召開青年諮詢委員會，討論「後疫情時代」博物館的因應作為。館長陳春蘭表示，「數位博物館應該多點互動，有語音導覽會更好喔!」、「可以考慮拍微電影幫博物館行銷」、「新北考古公園能不能也變成展場啊?」，年輕人在會議中你一言我一語，議題包羅萬象；十三行博物館自去年七月成立青年諮詢委員會，委員學經歷大不相同，會議過程不斷激發新點子，提出的建議既有國際觀又重視在地連結、觀念前衛創新也不忘關懷傳統，對於未來的經營將有很大的助益。成大學生吳冠逸說，在不敢出門的防疫期間，透過電腦逛十三行數位博物館是他的休閒活動之一，感謝館方的「超前部署」；臺大學生陳品伃則是建議，數位博物館如果能結合語音導覽，會更加深對展覽的印象!臺大研究生陳柏翰指出，博物館應加強培育更多種子教師加入考古教育，讓博物館可以走進學校，就算沒到十三行，也能夠認識史前文化；就讀海洋大學學生孫瑋成則展現了「設計人」的敏感度，認為十三行可以從豐富的典藏文物中，找出創造符合博物館品牌形象的圖像。這次會議唯一學界代表，實踐大學企業管理學系王又鵬教授表示，十三行的各項服務很有創意且貼心，可以加強品牌辨識度，抓住觀眾的眼光；此外，更拋出時下最熱門的「振興三倍券」議題，讓大家集思廣益如何把握這波潮流，吸引更多潛在客群。