美食巷仔內／十種活力雞湯給你Energy　健身族群新選擇

▲漢來美食新品牌安那居，主打活力雞湯，王中之選是三寶麻油雞鍋，香濃又美味。（圖／金武鳳攝)

後疫情時代，餐飲業出現報復性商機，漢來美食掌握新機推出新品牌「安那居」，主打營養強身的活力精燉雞湯，有麻油雞、黃金蜆、何首烏等十餘種口味；首店落足台中市中友百貨今(10)開幕，鎖定年輕族群，店外更裝置酷炫沙包擂台區，用餐前比比看誰最有力。





漢來美食近期有七家店重新開幕，「安那居」是漢來美食第18個品牌，取自英文「ENERGY」諧音，特別鎖定喜好運動健身的年輕族群，訴求運動後快速補充雞肉的優質蛋白，及享受鮮美雞湯，也因為除了雞湯還有炸物及甜點，中西式融和，兼顧家庭不同世代口味。





「安那居」現址原本經營漢來蔬食，因應中友商圈消費客群年輕化，改裝後推出新品牌「安那居」，9日試營運即吸引滿座客人，漢來美食副理楊欣開心表示，改變策略奏效。



▲安那居的小菜品項多，美味不輸主食，樣樣好吃，價格親民。（圖／金武鳳攝，2020.7.9)

安那居主打活力精燉雞湯，有十餘種口味，王中之選系列，以三寶麻油雞最叫座，另外想吃清淡口味的還有黃金蜆雞鍋，全都以小火慢熬單鍋煮出，雞湯濃醇鮮香，還有不同口感的烏骨雞或傳統土雞可加價選擇；楊欣說，因為鎖定年輕族群，客單很親民，400 元有找就可以吃得營養又澎派。



▲安那居甜點一級棒，五色奶酪尤其美味，濃稠口感，搭配五種配料，相得益彰。（圖／金武鳳攝，2020.7.9)

不僅湯品，小菜、炸物、甜點、飲品等餐邊小食，一點不馬虎，其中，紫蔥陳醋拌花生、蜜汁奇力魚解饞又開胃，蝦味松露薯條、寶寶雞米花、紫蘇唐揚蝦等炸物，最能滿足年輕人胃口；甜品則首推黑糖提拉米蘇及手工五味奶酪，西式甜點現身中菜單，中西合璧，為饕客激撞出味覺新火花！



