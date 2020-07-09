影／捋虎鬚？警所前少年揮刀弄斧還全程直播

▲老虎面前拔虎鬚？17歲的許姓少年手持斧頭對著彰化縣大城分駐所大門一陣亂砍。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.09）

老虎面前拔虎鬚？17歲的許少年6日傍晚手持斧頭對著彰化縣大城分駐所大門一陣亂砍，值班員警發現喝止並通報警力支援，員警持棍棒和盾牌防衛包抄，少年的父親表示，兒子有身心相關症狀，家人不知為何他帶攜械攻擊分駐所，全案訊後依少年事件處理法移送少年法庭，法庭裁定收容。

▲許少年6日傍晚手持斧頭對著彰化縣大城分駐所大門一陣亂砍，被6名員警壓制在地。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.09）

許少年手持斧頭對著大城分駐所大門一陣亂砍，所長林俊良表示，當時率領員警持警棍、長短盾向前制止，男子逃出到對面超商，考量周邊居民學生，害怕男子有其他瘋狂行徑，立即壓制男子，帶回分駐所後，查扣斧頭、長刀及不明藥丸。

▲少年不知何故持斧頭砍擊大城分駐所大門。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.09）

「叫所有警察最好躲好，不然被我砍了，我不知道，呵~呵~呵~。」少年騎機車，腳踏墊上放著1把長刀與1把斧頭，影片開頭還秀出1包不明白色藥丸，「看好喔！看好喔！要撞了喔！」

▲17歲的許少年其瘋狂行徑，員警立即壓制男子，帶回分駐所後，查扣斧頭、長刀及不明藥丸。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.09）

芳苑警分局表示，許少年持斧頭亂砍分駐所大門，不聽值班員警喝止，員警按下區域聯防按鈕請求支援，所長林俊良率員警分持警棍和盾牌上前制止，許姓少年喃喃自語並轉身走到派出所前的超商廣場，被6名員警壓制在地，帶回分駐所，查扣斧頭、長刀和不明藥丸。

員警安撫說，怎麼來這邊？拿斧頭來幹嘛？少年回：「我就要砸啊！」全程上臉書直播；許姓少年的父親在案發後表示，少年有身心相關症狀，曾就醫，家人不知他帶器械攻擊分駐所；許姓少年供稱，砍警察局會讓家人多注意和關心他。

▲值班員按下區域聯防按鈕請求支援，所長林俊良率員警分持警棍和盾牌上前制止。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.09）

芳苑分局長王國峯指出，少年共砸破兩片玻璃門，經通知家長到場時，家長不斷向警方道歉，直言兒子罹患躁鬱症，有在服藥；衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行表示，少年涉犯刑案，要做精神鑑定以了解案發行為跟身心症狀有無關聯。