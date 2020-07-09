疫情阻擋國外表演團隊來台　童玩「星光」依舊很燦爛

受到新冠肺炎疫情影響，國外表演團隊無法前來童玩節演出，宜蘭縣政府改變型態推出「2020宜蘭童玩星光樂園」，將從7月18日延續至8月30日，每天下午4點到晚上9點都有精彩節目，包括：星光水舞秀、星空舞台、星光YA市集、星光遊藝踩街等活動，而且都是免票入園。「宜蘭國際童玩藝術節」是每年夏天宜蘭最具指標性的旗艦活動，今年因全球新冠肺炎疫情影響，國外表演團隊無法來台演出，加上防疫安全考量下，戲水設施難以維持社交距離，宜蘭縣政府宣佈停辦「2020宜蘭國際童玩藝術節」，並以「宜蘭童玩星光樂園」替代。今（9）日記者會上，來自各國的團隊也透過影片獻上祝福，並表示明年將繼續為童玩節帶來精彩演出。主辦單位表示，「宜蘭童玩星光樂園」的「魔幻星光水舞秀」結合燈光秀、水幕秀、水舞秀、雷射秀，水舞設施橫跨三個水池，長度超過100公尺，七彩光束射程可達200公尺以上；水舞搭配音樂、水彈、火、雷射光、LED等元素，透過電腦編程，讓水柱搖擺、舞動，展現亦柔亦剛、亦快亦慢、亦高亦低等千變萬化的曼妙姿態。「星空舞台」則是在水池上搭設舞台，週一至週四安排「宜蘭縣演藝團隊」演出；週五至週日則是由國內專業亮點團隊演出。「星光YA市集」邀集各路手作達人齊聚，有彩繪、植物手作、陶藝、手工皂、機器人模型組裝等不同DIY體驗，提供親子情感交流；此外，星光遊藝踩街、星光遊戲場、星光裝置藝術等也都相當精彩。