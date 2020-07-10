影／吳庚寅創作個展　邀觀者一起尋覓世紀之光

▲吳庚寅捐出一幅50cm*50cm「世紀之光」畫作給建國科大美術文物館典藏。（圖／記者葉靜美攝）

▲透過吳庚寅世紀之光作品中的那道光，觀者是否尋找到了自己夢想的答案？（圖／記者葉靜美攝）

旅法藝術家吳庚寅在彰化建國科技大學美術文物館舉行世紀之光創作個展，展期至10月14日，展出的100多件近期藝術創作品，每件作品題目都叫「世紀之光」，吳庚寅希望讓大家透過他作品中的那道光，去尋找自己夢想的答案。吳庚寅說，藝術創作會依觀賞者欣賞時的心境、時間，甚至人種、性別、場域、時令的不同而有所差異，如果每件作品都訂了題目，就會限制了欣賞者的想像力，所以他這次展出的每件作品都稱為「世紀之光」。吳庚寅擅長油畫，有多幅油畫曾經在法國羅浮宮展出，其中一幅150cm*150cm「世紀之光」之5，有人要以台幣2500萬元收藏，吳大師並未割愛，這幅畫作也在這次畫展中展出，吳庚寅說，這是他第一幅較大尺寸的畫作，耗時2年時間完成；此次展出除了油畫作品外，尚有水彩、國畫、書法、陶瓷等藝術創作品，此外，他也捐出一幅50cm*50cm「世紀之光」畫作給建國科大美術文物館典藏。吳庚寅的藝術創作內容較崇尚自然、心靈、修行，他表示，希望觀賞者都是處在一個無限光明、希望、祥和、感動、神秘、愛的國度，也是人間真、善、美的天人神境。吳庚寅定居法國20年，他發覺，其實藝術是無國界的，雖然他來自東方，藝術創作受到東方文化思想的影響很大，但作品在國外展出時，觀賞者仍然能夠與畫作的內容共鳴。建國科大校長江金山表示，吳庚寅一生志於道，游於藝，潛於修，實於行，其作品融合中西文化精髓，磅礡於浩瀚，雄厚於渾然，華滋於大方，也是世紀之光。他說，新冠肺炎疫情迄今已經超過半年，何時會停止，就像走在陰暗的隧道內，還看不到盡頭，藝術家吳庚寅在畫布上告訴我們答案，黑暗終會過去，那道光就在盡頭，歡迎全國對藝術創作有興趣的民眾前來觀賞。