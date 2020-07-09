阿里山精品咖啡評鑑成績出爐　鄒築園囊括3特等獎

由嘉義縣政府及交通部觀光局阿里山國家風景處、阿里山鄉公所等單位共同主辦，嘉義縣咖啡產業發展協會協辦的「109年嘉義縣精品咖啡評鑑」成績出爐：本次評選區分水洗、蜜處理、日曬及藝伎等4組，來自阿里山、梅山、番路、竹崎等地的中、高海拔地區咖啡業者卯足勁參與評鑑。嘉義縣中、高海拔咖啡，是每年臺灣國產精品咖啡豆評鑑得獎最多的縣市，去年20個得獎名單中，嘉義縣就包括特等獎等囊括14座獎項；本次評鑑標準也比照國際評審制度，依照咖啡豆處理方式及品種，區分為水洗、蜜處理、日曬及藝伎等4組；評選方式以生豆物理篩選、感官鑑定為主，賽程分為初賽、複賽、決賽。今年雖受新冠肺炎疫情影響，延後辦理評鑑，却未降低咖啡業者報名參賽的熱度，報名的點數多達234點，產地包括阿里山、梅山、番路、竹崎、中埔及大埔等中、高海拔地區，邀請茶業改良場劉千如副研究員擔任主審，由國內經驗豐富的17位杯測師組成評審團隊，咖啡評鑑樣品烘焙委由拿下世界盃烘焙冠軍的賴昱權先生等5位大師負責烘焙，是全臺規模最大、規格最高的陣仗之一。經嚴格評選後，分水洗、蜜處理、日曬及藝伎等4組授獎，明(10)日在阿里山鄉公所旁災變庇護所辦理媒合，各組得獎名單為水洗組：特等獎：鍾旭亮；頭等獎：卓武山咖啡農場、他扶芽(TFU’YA)有機農園；金質獎：野牡丹咖啡莊園、閒雲居、鄒築園；銀質獎：優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園、自在山林咖啡辳莊、科子林咖啡莊園、鄒築園，詳細得獎名單可上網頁查詢。