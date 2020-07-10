影／路思大新創園區　皮件工藝展現多元豐富面貌

▲彰化縣長王惠美參訪路思大新創園區，園區手作體驗都是採用植鞣革的皮件，適合朋友或家人一起來挑戰。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

路思大新創園區是知名品牌沙伯迪澳的基地，彰化縣長王惠美前往參訪，由沙伯迪澳公司執行長何偉新導覽介紹，園區特色以皮革元素貫穿空間，融入飲食及觀光休閒服務，並開設專業的皮革手作課程及提供職人進駐，打造產業交流分享平台，讓皮件工藝展現多元豐富產業面貌。

▲沙伯迪國際精品公司總部設在彰化市，邀集眾多皮件設計工匠師製作精美的皮夾、皮包、皮帶、皮飾和皮鞋。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

沙伯迪國際精品公司總部設在彰化市，是由對皮件設計相當熱衷的執行長何偉新，從一處小皮件工作坊，邀集眾多具有皮雕藝術創作與皮件設計工匠師，歷經二、三十年來努力而成，製作精美的皮夾、皮包、皮帶、皮飾和皮鞋，在全台各大百貨公司上架，銷售成績相當亮眼。

▲彰化市一名遊客由園區人員指導手作皮革筆盒，十分投入，他說，想要送給女朋友做為情人節禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

王惠美前往路思大新創園區參訪時說，執行長何偉新本身是彰化的子弟，願意根留在彰化在台灣打拚，從年輕時就開始從事皮革工作，並精益求精，到義大利佛羅倫斯找老工匠學習技術，後來自己成立沙伯迪澳品牌，在各大百貨公司共有17個專櫃在銷售手作皮革，基於對故鄉的情懷才會進行投資，也願意讓更多在地願意學習的人，有一個好的就業機會。

▲彰化縣長王惠美參訪路思大新創園區，園區還結合皮革手作、精品咖啡等，近來在彰化地區打響名號。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

何偉新說，沙伯迪澳品牌在台灣皮革製品產業默默耕耘，引進義大利頂級皮料，主打皮件精品，直到2019年成立路思大新創園區，結合文創與觀光休憩，涵括皮革工坊、咖啡、餐酒、手作及住宿，希望將皮件融入生活，讓大家看見更多不同面貌的皮件應用。

彰化市一名遊客由園區人員指導手作皮革筆盒，十分投入，他說，很難得有手作皮革體驗，他想要送給女朋友做為情人節禮物，王惠美稱讚說，很有創意也很有心。