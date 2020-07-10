遭控領高薪不做事唐碧娥提告　蔡育輝：見笑轉生氣

﹔

▲市議員蔡育輝呼籲檢調深入調查，釐清真相，還他監督市政之清白。（圖／國民黨台南市議會黨團提供）

日前請辭台南市教育局專委的前立委、前市議員唐碧娥，不滿台南市議員蔡育輝質詢，指她「酬庸領高薪、上班罵議員、打牌」，今（10）日前往台南地檢署按鈴申告蔡育輝加重誹謗罪蔡育輝表示「尊重」，並請檢調深入調查，還他監督市政之清譽。唐碧娥指出，「人格不容汙衊、清白定要捍衛」，蔡育輝在6月29日市議會質詢時，指她上班時間打牌，隨後更發布新聞稿，「台南市議員蔡育輝批黃偉哲酬庸人事，領高薪上班罵議員、打牌，出國也不請假」，內文提到「台南市教育局專委唐碧娥薪水7萬1千多元，進了市府有權無責，無事櫻櫻美代子，上班在臉書支持罷韓、罵議員，甚至上班時間打牌」。唐碧娥表示，蔡育輝沒有實證就含血噴人，傷害她的名譽，她的人格不容汙衊，7月7日她已在臉書上要求蔡育輝3天內向她道歉，蔡育輝視若無睹，她才在今天去台南地檢署按鈴申告蔡育輝加重誹謗罪嫌，捍衛她的清白。針對唐碧娥按鈴控告，台南市議員蔡育輝強調，公務員該戮力為公，更何況唐碧娥曾擔任立法委員，更應身為表率，誰知她拿了高薪，脫序上班行為一籮筐；議員本該監督市政，在議事堂上要求台南市長黃偉哲重視用人哲學，勿讓酬庸人事拖垮市政團隊，誰知唐碧娥「見笑轉生氣」去提告，完全不反躬自省，唐碧娥究竟有無拿公帑、公然翹班？有無違反公務人員懲戒法和行政法？有無怠忽職守？請檢調深入調查，還他監督市政之清譽。蔡育輝指出，唐碧娥參選議員落選，一轉身，就成了台南市政府教育局專門委員，台南市政府今年預算一千多億，每年約三成預算在教育局，教育局是何等重要的單位，唐碧娥進入市府團隊擔任要職，月領七萬多元，理當全力為百年樹人的教育奉獻，全心投入台南市二百多間國中小學繁重的教育業務，更應受立法權監督。蔡育輝說，他接獲一堆檢舉，指唐碧娥佔教育局重要職位卻不做事，上班不用簽到簽退常翹班，為何議員不能利用總質詢在議事堂質詢市長？這怎會是毀謗？蔡育輝強調，訴訟權乃憲法所賦予個人的權利，唐碧娥提訟，他予以尊重，並會親自出庭說明在議事堂的監督發言。