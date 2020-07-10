五結農會保險箱失竊理賠談不攏　受害戶集結抗議

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五結農會兩個多月前爆發保險箱失竊，經查是農會職員監守自盜，30多位受害民眾，不滿農會事發之後的處理方式，今（10）日上午到農會舉白布條抗議。五結農會保險箱失竊遭受損失的30多位民眾，不滿農會事發之後的處理方式，今天到農會舉白布條抗議，警方也出動數十位員警到場警戒。受害存戶表示，失竊的物品很多都是他們值得珍藏的金飾和紀念物品，但事發之後，農會只願意以五萬元賠償受害存戶，還要求不願意接受的受害存戶去參加自救會提告。抗議民眾與農會人員在農會外面對峙近半個多小時，代理總幹事林焜棟表示，目前受害民眾已經有19位申請調解會調解，7月16日調解5人，有1人未出席，3人達成和解，1人受害情形尚待鑑定他呼籲自救會成員可以提出調解申請，希望以和平、理性的方式來處理這件事。自救會會長賴振益則是表示，之前協調過程中，農會想以損失的3成來和解，他說，這又不是賭債，怎可這樣處理！賴振益也表示，107年這位竊賊就曾犯案，但農會卻私了，並且繼續任用他，農會是不是有包庇之嫌？到場關心的宜蘭縣前副縣長黃適超表示，農會理事長及總幹事應該將心比心，今天被竊的很多是長輩留下的金飾，或者是子女嫁娶的紀念金飾，這些人是基於信任才將金飾拿來這裡存放，原本自詡為銅牆鐵壁的農會保管箱，結果卻是這樣子，他希望在後續的處理上，農會能夠化危機為轉機。五結農會原本有意請自救會派代表入內協商，但因自救會提出希望農會可以承諾損失50萬元以下全額賠償、總幹事下台等訴求，由於這些訴求沒有獲得農會正面回應，雙方最後沒有達成共識不歡而善，自救會離開前則是揚言，將不定時到農會表達抗議。