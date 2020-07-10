啟動夏日親子藝術月　故宮南院上天入水又規畫玩具國

▲故宮南院啟動藝術月開幕活動「酷跑」表演。(圖／故宮南院提供）

﹔

﹔

▲嘉義縣消防局長呂清海說明夏令營活動。(圖／嘉義縣消防局提供）

故宮南院從今(10)日起到8月30日，上天(無人機空中表演)又入水(水舞、魔鏡秀)的啟動「2020夏日親子藝術月」，而且還從「皇帝的多寶格」展覽，設計出玩具國的大冒險系列活動，同時配合嘉義縣消防局辦理夏令營，透過遊戲互動認識藝術文化。夏季的故宮南院很精彩，院方從現在熱展的「皇帝的多寶格」展覽中，設計出玩具國的大冒險系列活動，同時搭配嘉義縣消防局規劃夏令營、親子藝術暨繪本營隊、實境解謎遊戲、密室逃脫、大型兒童劇表演等，藉遊戲互動認識藝術文化，結合遊戲、體驗、記憶，將帶給親子們滿滿的成就感。南院更在園區的至善湖上，白天安排水舞秀、夜間表演3D水幕魔鏡秀，週末還有無人機群的燈光秀，故宮南院上天又入水、橫跨館內與館外的規畫、打造的旗艦型的聲光影音表演，讓炎炎夏日的嘉義很精彩。南院表示，7、8的暑假期間，只要憑嘉義縣、市合法旅宿的住宿或訂房證明，住宿當天或隔天，都可兌換故宮南院免費參觀入場券南院也推出「振興三倍券優惠方案」，只要使用振興三倍券購票入場，即可享語音導覽優惠，故宮加碼推出「故宮振興抵用券」，可以在館內的餐廳和文創禮品店消費折抵。故宮指出，「皇帝的多寶格」是故宮具有代表性的典藏之一，收藏乾隆皇帝「東西十萬里，上下五千年」的寶貝以大型多寶格造型，如實呈現於故宮南院二樓大廳，真人可以走進多寶格內，體驗皇帝的「玩具國大冒險」。消防局長呂清海說，8月11、12、13等3天，連續規劃3梯次的消防夏令營活動，將讓參與的學生們，在接受消防教育的同時，也能感受藝文薰陶、體驗文物之美，彰顯出文化資產保存與消防安全維護並重的精神。