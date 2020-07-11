美女耳背惹人厭　確診「耳咽管功能不全」

25歲張小姐是職場新鮮人，但她近年來容易有雙側耳鳴、耳朵悶塞症狀，聽別人說話總感到耳膜外隔著一層膜，「就像泡在水中聽人說話」，常常一件事得重複問個好幾遍，被老鳥責怪「耳背」，嚴重影響工作效率及人際關係，就醫後確診為「耳咽管功能不全」，所幸透過氣球擴張術治療，大大改善生活品質。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸表示，耳咽管俗稱歐氏管，是條連結鼻咽部（咽喉部的最上段、鼻腔的最深處）到中耳腔（耳膜內的腔室）的管道，由軟骨與硬骨構成，平常處於封閉的狀態，只有咀嚼、吞口水、打呵欠等狀態下會打開，耳咽管不僅能調控耳膜內部和外部的壓力，也能避免來自鼻腔內的髒東西，直接逆流回衝至中耳腔，降低中耳炎等感染症狀。

許哲綸指出，有些民眾反映搭飛機或爬高山時，耳朵的悶騷感會伴隨痛感，回到地面後，症狀不但不見改善，反而產生更多耳鳴或聽力下降的症狀，即為「耳咽管功能不全」所致，據統計，成人盛行率約百分之一，而這個比例因為先天結構的問題，在兒童族群甚至有到四分之一之多，往往造成生活或工作諸多不便。

至於耳咽管功能不全的原因主要分為「阻塞」和「過於通暢」，而多數情況及治療都是著重在阻塞的部分，至於造成阻塞的原因相當多，常見為耳咽管開口周圍組織的發炎（如過敏性鼻炎、肥厚性鼻炎、鼻竇炎、食道逆流），或遭遇外界環境壓力的變化（搭機、爬高山及潛水），以及本身耳咽管周圍結構異常（腺樣體增生、鼻咽部腫塊，及曾經接受鼻咽部份手術或放射線治療）。

許哲論建議，針對初期患者可先透過藥物治療，如使用抗組織胺及類固醇鼻噴劑改善鼻炎症狀，再使用抗生素及鼻噴劑治療鼻竇炎，或是用不同機轉的腸胃藥及調整生活方式，改善胃食道逆流。

若上述治療成效均不佳，則會在耳膜上做切口，迅速緩解內外壓力不平衡的問題，或直接在耳膜上放置中耳通氣管，但兩者都「治標不治本」，儘管中耳通氣管在放置後平均半年到一年會自行脫落，但在通氣管存在耳內期間，患者禁止進行任何水上活動，避免中耳炎發生。

因此，若欲根治耳咽管功能不全，許哲綸建議可透過耳咽管氣球擴張術治療，經由鼻部或口部，直接從鼻咽部的耳咽管開口，放置一伸縮型氣球導管，在安全範圍內的時間，利用氣球施壓去擴張塌陷的耳咽管通道，此方式能迅速、有效改善問題，術後恢復快。

許哲綸也提醒，耳朵有悶塞感是許多疾病的共同徵兆，需經專業的耳鼻喉科醫師詳細詢問病史，及耳鏡、鼻咽纖維內視鏡和聽力檢查，方能確診是否為耳咽管功能不全或其他疾病所造成，並針對病情提供合適的治療方式。