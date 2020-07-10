台中首件捷運宅　文華高中站總銷金額30億元

台中捷運綠線文華高中站土地開發共構基地位於文心、河南路口，為台中首件由單一地主行使優先投資權，成功招商簽約的住商共構大樓，地上28層、地下6層，包含198戶住宅及2戶店鋪，今(10)日上樑﹔市長盧秀燕表示，未來捷運宅興建完成後，民眾一下樓就可搭捷運，非常便利。文華高中站今天進行住商共構大樓上樑儀式，盧秀燕表示，10多年前她擔任立委時積極爭取台中捷運，現在終於將在年底完工通車，沿線主要車站進行聯合開發，可規劃住宅、商場、公共設施等，將可促進周遭繁榮發展，其中文華高中站是第一個上梁的共構站，感謝冠德建設公司、世義貿易公司共同合作開發。盧秀燕說，未來台中捷運票價20元起跳，每2公里增加5元，捷運上也跟其他縣市規定一樣不能吃東西，更多捷運相關管理辦法，市府未來將陸續對外發布。交通局表示，文華高中站住商共構大樓為捷運綠線首件引入公共運輸導向開發模式(TOD)、完成開發的場站，爭取地主共同參與開發，降低土地取得成本，捷運出入口及開發大樓皆由投資人興建，透過公私部門相互合作，創造地主、機關、投資人三贏﹔此案預計明年取得使用執照，總銷金額上看30億元。交通局指出，台中捷運綠線規劃6站7處土地開發共構站，分別位於文心天津路口、文心崇德路口、文心河南路口、文心櫻花路口、文心台灣大道口(2處)以及文心五權西路口，採用公共運輸導向開發模式(TOD)，以捷運車站為核心，透過民間與公家合作，共同開發土地，可規劃商辦、酒店、住宅等高價值空間，促進周邊經濟發展。交通局表示，除了文華高中站土地開發場站外，市府已於5月4日辦理文心崇德及文心櫻花2處土地開發場站線上招商說明會，市場反應熱烈，詢問度相當高；另因文心、崇德路口基地與文心、櫻花路口基地區位優異，周邊經濟發展成熟，預估總銷金額上看27億元與17億元，歡迎市場潛在投資人遞件申請。