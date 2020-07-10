中市「路修復平」計畫首期啟動　 豐原南坑巷今開工祈福

▲台中市豐原南坑巷路平工程，今天舉辦開工祈福典禮，祈求工程順利。（圖／金武鳳攝，2020.7.10)

公尺，總經費約2400萬元，受益用戶約60戶。

問題是，當地民眾在解決無自來水可用問題後，延管施作工程後的道路，儘管有簡易鋪設，卻因不耐使用，多年來坑坑巴巴，有居民運送雞蛋路過，因顛簸都能震破十幾個，讓居民民叫苦不己。

經張瀞芬等地方民代力爭多年，南坑巷路面復修終能列入計畫，路修長度計約2公里(部分路修由建設局完成)，費用初估約600萬元，預計施工期程為109年7月至109年8月底完工，

臺中市政府積極推動自來水延管計畫，協助偏遠無自來水地區裝設自來水管線，截至108年普及率已達96%。民眾有自來水可用是滿足基本民生需求；相對的，延管後的「路修復平」工程也很重要。臺中市政府表示，市府今年總計要投入1.1億元，分三期辦理總長超過50公里的路面復平工程；經發局長張峯源金(10)日主持豐原區南坑巷路面復修開工祈福典禮，祈求工程順利。。張峯源指出，盧市長上任以來，對於協助偏遠地區民眾有自來水可用之後的路面復平很重視，今年特別動支第二預備金5000萬元，加上109年度預算6000萬元，共計1.1億元要分三期，全面辦理橫跨12個行政區的自來水延管後路面復平工程。張峯源說，路面復平第一期工程已於清水區先行施作，目前進度已達63%，近期將進行豐原區水源路南坑巷路面修復，今天特選定良辰吉日舉辦開工祈福典禮，多年來關注有加的議員張瀞芬也應邀參加。張瀞芬表示，南坑巷延管工程始於胡志強市長任內，是她擔任豐原區區長時，積極協調解決配水池用地及居民接水許可等諸多困難後，方才爭取到經濟部水利署補助經費施作，共計施作延管長度近5000路修後將改善道路品質，提升用路安全環境。109年下半年臺中市府另將推動路面復平計畫第二期與第三期工程，行政區域包括烏日區、大雅區、神岡區、后里區、新社區、大安區等延管路修路段，預計109年度將陸續完成本市12區50公里路修工程。