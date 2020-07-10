新北漁港三倍爽！三大漁港推「特色行程」瘋玩暑假

▲深澳漁港11日起至24日每天晚上7點至9點，每半小時會有全國首創的漁港奇幻光雕水舞秀。（圖／新北市漁管處提供）

▲因應暑假，漁人碼頭在18日至8月31日每天下午3點至晚上9點會另外舉辦「嗨漁港粉樂園」。（圖／新北市漁管處提供）

▲新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今（10）日出席「新宜連線漁港觀光」記者會，除了聯手推廣宜蘭在地黑鮪魚，更公開兩縣市漁港觀光行程。（圖／記者宋原彰攝，2020.07.10）

新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今（10）日出席「新宜連線漁港觀光」記者會，除了聯手推廣宜蘭在地黑鮪魚，更公開兩縣市漁港觀光行程，侯友宜說新北推出「漁港三倍爽」活動，深澳、草里和淡水第二漁港三大漁港推出特色行程，配合振興三倍券參加「新北振興168」活動，還享有魚市優惠和抽獎。新北市漁管處表示，深澳漁港11日起至24日每天晚上7點至9點，每半小時會有全國首創的漁港奇幻光雕水舞秀，到時會成為親子同樂或情侶約會的好去處；深澳漁港也與台灣微軟合作舉辦教學夏令營，由微軟製作漁港在地海洋特色教材，讓全台灣國中小學生免費體驗。此外，淡水第二漁港則趁著炎炎夏日，推出浪漫風情的爵士樂表演、情人煙火秀，皆會在8月15、22日晚上8點舉辦；因應暑假，漁人碼頭在18日至8月31日每天下午3點至晚上9點會另外舉辦「嗨漁港粉樂園」，讓家長帶著小孩免費暢遊粉色系遊樂設施。草里漁港則推出釣魚競賽及港邊烤肉活動，釣魚競賽將於15日開放線上報名，夏日夜間親子釣魚名額50組、百人親子炭烤名額70組、魚拓體驗共40組名額（含兩場次17:00~18:00 20:00~21:00）；詳細報名情形可追蹤漁業處官網。侯友宜表示，另結合3個特色漁港周邊店家，讓遊客在欣賞水舞及煙火的同時，享用在地漁特色產品的美味，使用振興三倍券參加「新北振興168」活動，還享有漁港魚市優惠跟抽獎。