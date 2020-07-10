生態跨域循環藝術展　海風藝術營讓蚵殼重生

▲蚵殼造型抗菌皂。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.10）

▲以蚵殼與牡蠣外型製成抱枕與膝毯，高仿真及趣味性成為亮點。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.10）

▲鮮蚵風味料理。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.10）

台灣蚵殼產業產值超過65億元新臺幣，造就台灣嘉義沿海經濟發展盛景，嘉義承億文旅攜手工業技術研究院合作，以嘉義在地的「蚵」為軸心，以手作、飲食、旅遊及創意設計品四大面向推出「海風藝術營」主體展。「海風藝術營」主體展，即日起至9月30日於承億文旅桃城茶樣子展出，同時推出期間限定的鮮蚵風味料理，也有手作職人於暑假每周六駐館開課，帶給旅人創意新玩法。「海風藝術營」主題特展集結王芷琳、沈家伊及江玉婷等三位傑出植人工藝家，利用蚵殼粉分別與水庫淤泥、肥皂原料、藍染鹼劑等媒材，推出工藝展品系列，每件展品創意與概念性完整出眾，充滿溫度及對生態循環美學存續的省思。除專業手作職人之外，聯合南臺科大創新產品設計研究所一年級學生在王文雄教授帶領下，以開放生態互利共生為理念透過美學共享、供應廠與美學職人合作新鏈結，以蚵為主軸重新定位商品，進行新商品設計，並在此次「海風藝術營」主題特展共同展出，其中，高子涵同學以蚵殼與牡蠣外型製成抱枕與膝毯，高仿真及趣味性成為亮點。承億文旅董事長戴俊郎表示，承億文旅把飯店當作不只是飯店，透過裝置藝術、限定料理及主題展覽，更是遠道而來的旅客認識地方產業文化最好的美術館，配合此次「海風藝術營」主題特展，特別於承億文旅桃城茶樣子在七、八月每個周六下午，開設系列手作主題體驗課程，包含蚵殼質感瓶器、蚵殼造型抗菌皂及蚵藍染方巾等多樣化體驗課程，由職人們親自帶領旅客進行體驗。