雲林班班有冷氣　提供優質學習環境

▲頒發感謝狀。（圖／記者洪佳伶攝,2020.07.10）

▲雲林率先全國落實國中小全面安裝冷氣。（圖／記者洪佳伶攝,2020.07.10）

為了讓學生在酷熱的天氣有優質學習環境，雲林縣政府全面安裝國中小教室冷氣，縣長張麗善今（10）日在虎尾鎮安慶國小，宣布縣立國中小冷氣安裝完成，感謝縣府團隊及各界的支持，讓這項政策能夠落實執行。張麗善說，不論是教育軟實力的提升，或是學校硬體設備的改善，都是她相當重視的執行方針，完成全縣國中小冷氣裝設便是諸多工作中的一項，讓孩子在炎熱的氣候中能有涼爽的環境好好學習，提升學習效率。雲林冷氣招標案由日立公司得標，除了確保冷氣的品質外，日立公司對於沿海地區的學校為預防鹽害，特別在四鄉鎮學校的冷氣室外機加強防重鹽害處理；而全縣學校的冷氣室內機長短彎管皆加強塗裝，以延長冷氣機使用壽命；在付款4年期間的冷氣維護維修工作由日立公司負責處理，日立公司也承諾延長保固為2年，縣府希望能夠提供最高品質的設備讓學生使用。台灣日立公司社長張簡敏杰表示，雲林工商業不發達，是台灣財源較不足的縣市，聽到雲林要全面裝冷氣，他感到很驚訝，張縣長竟然有這種魄力，為莘莘學子創造優質學習環境，2天前蘇院長才說2022年國中小要全面裝設冷氣，雲林縣有先見之明、超前部署，真的令他非常感佩，雲林提早2年安裝冷氣，創造優良的學習環境，相信對孩子的未來幫助很大。教育處長邱孝文表示，縣府冷氣招標金額為4億80萬元，安裝台數共6021台，安裝範圍包含全縣國中小普通教室、行政處室、圖書室及視聽教室等空間，。為讓學生了解資源有限、節約使用的重要性，普通教室冷氣電費採使用者付費原則，由學校訂定冷氣使用規範；學校公共空間，考量小校班級人數較少之學生，縣府也規劃由太陽能光電的回饋金來支應補助學生冷氣電費，希望能夠減輕家長經濟負擔。縣府也說明，部分學校包含橋頭國小、來惠國小、土庫國小、建國國中、崙背國中、崇德國中、立仁國小及元長國小等8校，因為老舊校舍拆除重建、補強或電力系統改善工程等因素未能於本次期程安裝冷氣，將於第二階段進行，預計在109學年度第1學期可以讓學生使用冷氣。