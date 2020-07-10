15日起攜家帶「券」　到阿里山免費可以再享優惠

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▲阿里山國家森林遊樂園區內美麗的帝雉。(圖／嘉義林管處提供）

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▲小笠原觀景平臺。(圖／嘉義林管處提供）

林務局嘉義林管處表示，自7月15日起，攜家帶「券」到阿里山國家森林遊樂區可以免費入園1次、吃住行旅再打九折、「三倍券」、「農遊券」、「安心旅遊」等都均適用。中央及地方政府分別推出「安心旅遊」、「振興三倍券」、「農遊券」、「嘉義優先券」、「嘉遊金」等振興及促銷優惠活動。嘉義林管處推行林務局政策，為讓國人在「後防疫時期」，外出旅遊能「吃飽住好省很大」，將自15日起祭出三重優惠，第一重優惠，國人可享林務局所轄的「國家森林遊樂區任選一處免費入園1次」（嘉義為阿里山國家森林遊樂區）第二重優惠，阿里山國家森林遊樂區「仲夏森遊」促銷活動，吃住行旅再打九折第三重優惠，「三倍券」、「農遊券」、「安心旅遊」等都適用。林管處指出，15日起到12月31日止，到林務局轄管的12個國家森林遊樂區，國人只要憑身份證件、外籍人士持居留證，可以任選1處森林遊樂區，免費入園1次。阿里山國家森林遊樂區已「超前佈署」的推出「仲夏森遊」促銷活動，所以即日起至8月31日止，入園門票只要半價100元；且為便民及節能減碳，在「森林好好玩」網站購買電子門票一樣半價，還可外加免停車費。林管處說，阿里山國家森林遊樂區內，包含阿里山賓館等12家旅館業者適用安心旅遊方案，國人可享有每房1,000元的補助農委會推出的250元「農遊券」，即日起至7月18日開放上網登記，一支手機可申請3組身份證字號取得電子憑證，到跨居住鄉鎮的地區掃描手機QRcode即可抵用，遊樂區內特約廠商、特約商店都適用。