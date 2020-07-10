影／三倍券下周三正式發售　桃警護送滴水不漏不敢大意

▲三倍券實體紙本券也在今日上午從台北出發，分別送往桃園及平鎮二個存放點，在桃園警方嚴密護送下，振興券全部順利配送到各支局。（圖／平鎮分局提供）

實體振興三倍券將於下周三(15日)於全國各地郵局正式發售，這些實體紙本券也在今(10)日上午從台北出發，分別送往桃園及平鎮二個存放點，在桃園警方嚴密護送下，振興券全部順利配送到各支局。市長鄭文燦透露，他已安排領取紙本券，屆時會憑券兌換桃園夜市券，帶頭振興地方經濟。為了讓三倍券順利送抵桃園各地郵局，桃園警方如臨大敵，平鎮警分局保安民防組警務員陳運照表示，平鎮區高雙郵局是桃園市南區振興三倍券的總存放點，總價值高達數億元，由郵局人員清點完成後，再由各行政區警察分局派遣警車，陸續送往中壢、平鎮、楊梅、大園、龍潭及觀音等各區郵局支局，為求護券任務滴水不漏，除了派遣前導及殿後警車護送，警方更是規劃層層警力荷槍實彈在各郵局門口嚴加戒備，並全程錄影蒐證。鄭文燦表示，三倍振興券目前是登記的熱潮，已經有超過一千萬人登記預購，從7月15日開始可以使用，為了迎接這次的消費信心回流，桃園市也推出夜市版，民眾憑200元振興券可兌換400元夜市券，另外觀光工廠的1.5倍版本，200元三倍券可以抵扣300元，相當經濟實惠。鄭文燦說，大多數民眾習慣使用實體券，他自己也已經預購實體券，不過還沒對外公布何時要去領，待拿到三倍券後，他會率先到桃園的夜市體驗「200元兌換400元夜市券」。另外，鄭文燦提到，桃園有將近30家觀光工廠，半數以上是食品廠，目前食品場及觀光工廠人氣都慢慢回流了，市府也會配合暑假這一波行銷，希望學校暑假營隊多到休閒農場及觀光工廠，感受桃園的觀光文化魅力。