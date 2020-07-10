影／就業媒合　聯合徵才在北斗工業區管理中心舉辦

彰化縣是中小企業的故鄉，疫情趨緩及因應應屆畢業生求職就業潮，彰化縣政府今（10）日在北斗工業區管理中心辦理「就業啟航 職達未來」聯合徵才活動，彰化縣長王惠美說，8月1日在鹿港統一渡假村舉辦大型就業博覽會，有需求的鄉親都可以多加利用。

王惠美表示，台幣升值，削弱中小企業出口競爭力，縣政府希望中央多關注這件事，從根本面協助中小企業度過疫情難關，縣政府今天在北斗工業區管理中心舉辦全縣第二場次徵才活動，13家廠商提供400多個工作機會，薪資最高6萬元，民眾可洽詢北斗就服站。

王惠美指出，彰化縣傳統產業就業場域非常多，在這波疫情受影響很大，縣府今天在南彰化辦第二場就業媒合，連續舉辦兩場是因為時值大學畢業季，有很多大學畢業新鮮人投入職場、公司營運不佳被資遣的民眾急需找工作，所以連辦兩場徵才就業媒合，希望勞工都有很好的去處。

▲彰化縣長王惠美和廠商座談。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

活動會場並提供專業「職涯諮詢」，協助求職民眾釐清職涯方向；亦邀請彰化就業中心在活動現場設攤，提供勞動部「青年就業獎勵計畫」等相關青年就業協助方案的諮詢，也因應暑假將近，現場設有暑期工讀職缺媒合服務，提供給青年學子打工機會；另有「彰化就業通平台」服務專區，以首創就業地圖服務，提供民眾快速尋找彰化縣境內就業職缺資，歡迎有需求民眾踴躍參加。

▲彰化縣長王惠美到北斗工業區管理中心關心「就業啟航 職達未來」聯合徵才活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

勞工處長吳蘭梅表示，這次現場邀請13家縣內外廠商參與，提供400個以上工作機會，薪資最高可達60,000元，期待透過就業媒合提供求職者更多就業機會，有效縮短待業週期，使求職者能儘早投入職場，並讓在地廠商，招聘更多好人才，繼續根留彰化。

求職的王姓民眾說，先前工作需要輪班，她想換到白天上班的事業單位，兼顧家庭和健康，因此應徵口罩工廠的工作。簡姓民眾表示，北斗距離南投不遠，彰化縣有更多工作機會可選擇，所以來彰化向工業大廠投履歷。