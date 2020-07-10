影／農地被倒千噸汙泥　環檢警聯手揪出黑心業者

彰化縣被國內4家食品大廠委託廢棄物代處理業者傾倒1000噸汙泥，尚有300噸待清除，環保署、彰化地檢署、彰化縣政府聯手稽查，在7處農地共查獲1000噸汙泥，要求業者全數打包載走，今（10）日相關單位前往埤頭鄉視察清理情形，環保署長張子敬對業者限期在今年底前完成所有的清除作業。

▲國內知名食品加工業者非法傾倒堆置食品加工汙泥在埤頭等地。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

彰化縣積極督促業者清理遭棄置於農地之食品加工汙泥，目前尚有300餘公噸待清理，彰化縣首次跨域合作，由縣長王惠美今天邀請環保署長張子敬、臺灣彰化地方檢察署長徐錫祥前往埤頭鄉視察食品加工汙泥清理情況，共同宣誓，創造希望城市、擘建環境永續、杜絕環保犯罪、捍衛環境正義，共同守護彰化。

王惠美表示，縣府動用非常多的志工清點縣境內的農地，只要一發現有堆置廢棄物的情形，就會先行來做相關的處置，避免汙染農地的事件發生，檢、警以及環保單位都會一起合作打擊不法。

▲彰化縣縣長王惠美邀請環保署長張子敬及彰化檢察署視察清理情形。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

張子敬指出，這次在檢察官的指揮下，破獲卜蜂汙泥案，企業雖然犯錯，但是也願意面對，很快的進行後續的清理，減少對環境造成的傷害，藉由這次活動也讓大家知道企業在社會上的應負責任，不應該亂倒、犯罪，但是犯了錯，也勇敢的將它復原。

王惠美說，彰化縣陸續被查獲亂倒廢棄物的大型案件，縣政府要農業、建設、綠經、地政等局處各依權職清查，特別是休耕和閒置農地的再利用，若發現莫名冒出堆置物，一定要趕快調查，農民出租農地前一定要問明用途，否則連帶吃上廢棄物清理法的官司就得不償失。

▲彰化縣被國內4家食品大廠委託廢棄物代處理業者傾倒1000噸汙泥，尚有300噸待清除。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

彰化地檢署檢察長徐錫祥表示，這是成功跨越偵辦環境汙染案件，發動8波、動員199人次搜索，檢方去年12月16日偵結起訴，並要求食品大廠、廢棄物代處理業者把汙泥全數打包載走，恢復農地原來樣貌，檢方沒入業者不法所得，也要求食品大廠勇於承擔，成立廠內的廢棄物處理單位，廠際之間成立聯合處理廠，合法處理廢棄物，以免汙染環境。