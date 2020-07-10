風力發電施作影響生計　雲林漁民陳情責令停工

▲雲林縣沿海近3百名漁民和養殖業者，不滿風力發電業者的施作等影響生計，今日下午前往雲縣府遞陳情書。（記者簡勇鵬拍攝,2020.07.10）

▲ 雲林縣沿海近3百名漁民和養殖業者，不滿風力發電業者的施作等影響生計，今日下午前往雲縣府遞陳情書。（記者簡勇鵬拍攝,2020.07.10）

▲雲林縣沿海近3百名漁民和養殖業者，不滿風力發電業者的施作等影響生計，今日下午前往雲縣府遞陳情書。 （記者簡勇鵬拍攝,2020.07.10）

雲林縣沿海4鄉鎮近3百名漁民和養殖業者，不滿設施風力發電業者的施作等影響生計，今（10）日前往雲縣府遞陳情書，情緒激烈要求經濟部能源局長游振偉允諾要求業者立即停工，經協調後同意在下週三（15日）給予回覆。雲縣議會副議長蘇俊豪，縣議員蔡孟真、吳蕙蘭、林深等和沿海的口湖、麥寮、四湖、台西4鄉鎮民代、漁民、養殖業者等近３百名鄉民，前往縣政府向縣長張麗善和經濟部能源局長游振偉遞交陳情書，要求政府推行綠能政策，不得犧牲沿海居民而成三等國民，懇請中央相關部會能體恤沿海居民，盡快訂定安全完善的「陸上風力發電設施申請設置審查辦法」，以保障沿海居民最基本生活環境、健康安全，及確保沿海農業、畜牧業、養殖業永續發展。陳情書指出，陸上風力發電機組設置對本縣沿海各鄉（鎮、市）無論農地價格崩跌、或農業、畜牧業、養殖業發展都將造成重大衝擊損失，特別長期低頻風切噪音將帶給鄰近村落居民失眠、腦神經衰弱等健康危害程度無可估算，甚至當風機製造的電流太強時，當地居民會覺得身上彷彿有萬千隻蟲子在爬，身上處處可見抓癢破皮的新舊傷痕，附近居民也相繼出現頭痛、心悸、失眠等症狀，成為「風力發電機症候群」或「低頻噪音症候群」的受害者，因而提出6項設置要求。殷性陳情漁民等表示，目前業者在海上和沿海施工，嚴重影響漁民生計，每天損失約１萬元收入，因此要求能源局長游振偉要求業者必須立即停工，但局長游振偉卻僅表示會詳細研議鄉民的陳情訴求，並未當場允諾鄉民要求業者必須停工，讓陳情鄉民一度情緒激動，後經縣長張麗善出面緩頰，陳情鄉民始同意給予三天的上班日做為寬限，也就是在下週三（15日）責令業者停工，以免持續影響鄉民生計。