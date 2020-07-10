影／老鼠娶新娘　明道附幼英語話劇呈現學習成果

明道大學附設幼兒園舉辦期末學習成果展，以英語話劇呈現傳統民俗故事「老鼠娶新娘」，除了戲劇表演，了解民俗風情、兩性教育，加強語言及肢體表達能力，透過製作演出道具培養團隊精神及分工合作，也從故事中學習：任何人及事務都不是完美的，都會有缺點。

▲「老鼠娶新娘」的故事大綱是改編自老鼠娶親的民俗故事，這個典故最早是出現在印度的詩歌中。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

呼應課程主題，由認識身體各部位到兩性教育，延伸到終身大事，結合兒童學習外語應該在日常生活環境中自然學習的教育理念。明道附幼老師與孩子們討論後，以戲劇來展現學習成果。

今年是12生肖中的鼠年，故以老鼠為主要角色，選定傳統民俗故事「老鼠娶新娘」為戲劇主題，明道大學外語中心的艾德老師協助英語劇本改編，及龍獅隊的大哥哥、大姊姊們也來協助指導，今天學習成果表演，可愛的米老鼠造型，搭配中式鑼鼓及舞獅，熱鬧呈現了傳統花轎扛嫁妝的迎娶儀式，小朋友演出的可愛模樣現場圈粉無數。

▲萌翻了！可愛的米老鼠造型，搭配中式鑼鼓及舞獅，熱鬧呈現了傳統花轎扛嫁妝的迎娶儀式，小朋友演出的可愛模樣現場圈粉無數。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

明道附幼園長黃惠詩表示，本次「老鼠娶新娘」的故事大綱是改編自老鼠娶親的民俗故事，這個典故最早是出現在印度的詩歌中，隨著佛教在唐朝時傳入中國，透過剪紙、歌謠、年畫等民俗技藝已流傳千年之久。

黃惠詩指出，幼兒園的小朋友在故事中，除了認識中國傳統舉行婚禮的民俗，也透過小老鼠的眼光，來看成人的大千世界，老鼠爸爸為了要替女兒尋找最強的丈夫，找了太陽，風，雲，牆等等，誰才是最理想的夫婿，故事傳達了任何人及事務都不是完美的，都會有缺點。

▲今年是12生肖中的鼠年，以老鼠為主要角色，選定傳統民俗故事「老鼠娶新娘」為戲劇主題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

黃惠詩也說，要喜歡自己和別人的優點。要有自信地表達自己的長處，也要承認自己的缺點，學習截長補短。並以孩子們日常生活中就發生的「娶新娘」活動，自然學習英語語詞的延伸，而為了製作娶親迎娶的道具，學習到與同儕一同遊戲，學會分工合作完成任務。