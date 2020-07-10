影／體驗不一樣的教育　文德國小進行主題式教學好有趣

為推動國教新課綱，彰化縣芬園鄉文德國小特別以山林生態規劃「主題式」教學，以「木頭」為主題整合自然、社會和藝文各領域課程，帶領孩子們走出戶外用心體驗、動手實作，培養多元興趣，促進往後能適性發展。

▲生活中常見的木頭，原來有這麼多知識，瞭解到年輪、樹木的生長。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

因應十二年國教新課綱素養導向的教學，位於八卦山上的特色小學文德國小，在縣府教育處的支持之下，引入遠見天下文化教育基金會的資源，進行「主題式教學計畫」活動

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基金會的未來教育中心執行長周慧婷表示，希望台灣的學校教育能夠開始有些轉變，學生的學習不見得要坐在教室裡頭，也不需要填鴨死背，甚至一堂課也不再是單一學科的學習而已，這是他們基金會推動此計畫的目的，希望推動教育新的轉型，讓師生重新找回教與學的樂趣與熱情。

這個的理念很合符現在國教新課綱的素養導向學習理念，因此，文德國小在教育處的支持與協助之下，參與本項計畫的說明、教師培訓與執行，並且透過教師共備的時間，選訂結合學校發展特色的木工主軸，進行為期一週的主題式教學課程設計與規劃，中，打破學習領域的限制。

從認識木頭開始，從家鄉到世界各國的木頭；運用分組合作學習的方式，讓學生製作專題進行發表，結合木工創客手作，透過寶樹堂木工坊謝嘉豪老師、沁木手作工作室謝錦慶老師的專家協助與指導，讓學生製作出陀螺、香包、竹筷等產品，透過做中學的方式，讓學生的學習更有動機與效益。

四年級李昀芸說，我覺得這一週的課程很有趣，我可以真正瞭解到原來生活中常見的木頭，原來有這麼多知識，我瞭解到年輪、樹木的生長、各國的文化，也學到很多木工的手作技巧，這樣的課程真的很有趣！

▲讓孩子們製作出陀螺、香包、竹筷子等產品，透過做中學的方式，啟發學生的學習動機以及往後適性發展的潛能。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

校長李政穎表示，感謝縣長的大力促成，文德國小的團隊願意配合新課綱的推展，解構領域課程，採主題式教學的課程設計，讓學生能夠透過「木頭」的主題，學習到語文、數學、社會、自然、藝文等領域，是真正實用落實在生活情境中的學習。