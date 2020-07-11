新宜連線推漁港觀光　名字有「新」、「宜」享七折優惠

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新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙10日在新北市政府舉辦「新宜連線漁港觀光暨黑鮪魚行銷記者會」，大力推廣季節限定的黑鮪魚及漁港觀光。宜蘭縣政府表示，南方澳漁民是以純熟延繩釣技術及急速低溫保存的高規格方式處理漁獲，使黑鮪魚在端上餐桌前，始終保持在粉紅透亮，甜美鮮嫩，入口即化，令人垂涎三尺的最佳狀態南方澳黑鮪魚今年漁獲量增加，價格也較往年親民，且七月份已到了今年可以品嚐爭鮮的最後時刻，一旦錯過就得再等明年。宜蘭縣長林姿妙說，為振興新冠病毒疫情趨緩後的漁業觀光經濟，她特別拜託新北市長侯友宜協助促成新北餐廳能夠多多採購宜蘭的黑鮪魚以及其他農漁特產，暑假期間是賞鯨豚的旺季。即日起，至烏石港餐廳用餐或消費，憑發票或相關證明可享頭城區漁會賞鯨繞島行程七折優惠；到南方澳當地餐廳消費，也可憑發票至蘇澳區漁會祝大漁門市換取精美禮品一份，另外名字內有「新」、「宜」兩字者(同音可)，憑身分證也可同享以上優惠。歡迎新北市民以及全台灣人民能多到宜蘭來觀光旅遊消費。此外，宜蘭縣政府特別與LINE合作推出「宜蘭嚴選」，包括頭城區漁會特產櫻花蝦、蘇澳區漁會的旗魚鬆等，也特別推出漁人故事館鮮甜石斑魚，除限時特價外，也推出限量免運的優惠，在手機上動動手指，太平洋新鮮魚貨即送到家裡，非常方便。宜縣府表示，暑假期間，歡迎全國民眾至新北、宜蘭太平洋沿岸漁港觀光旅遊消費，享受生活促進經濟，這次錯過品嘗新鮮黑鮪魚的機會就要等到明年了，心動不如馬上行動，結合三倍券及宜蘭縣政府、漁會加碼活動，歡迎大家一起來！