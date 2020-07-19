美食巷仔內／羅東夜市排隊美食　羊肉湯口齒留香

說到宜蘭羅東夜市的排隊美食，大部分遊客第一個想到的大概是羊肉湯，知名度最高的要屬「阿灶伯」，不管是當歸羊肉湯，還是沙茶羊肉飯，都讓人一試成主顧；事實上，臭豆腐更讓老饕讚不絕口，和一般不同的是，用的是雞蛋豆腐，不僅外皮酥脆，裡頭更是綿密，讓人吃了還想再吃。

每次來到羅東夜市，不管晴天、雨天，也不分平日假日，每次來都大排長龍，想吃美食的遊客，得要有大排長龍的心理準備。而阿灶伯的排隊方式也相當特別，如果是外帶直接在攤位前排隊，如果是內用，就要到後面的土地公廟排著長長的隊伍，等候二、三十分鐘跑不掉。

▲不管晴天、下雨天，也不分平日假日，小小的店裡擠得水瀉不通。(圖/記者康子仁攝)

店裡最熱賣的羊肉湯

不是羊排而是羊肉片，老闆佛心來著、非常大方，一撈就有不少羊肉，湯中除了羊肉外，還有薑絲和小白菜，羊肉片口感略有韌性、嚼勁，配上店家特製的沾醬別有滋味，當歸湯喝起來清甜，沒有濃濃的中藥味，即使是夏天也喝起來不熱不燥。

▲沙茶羊肉飯也是一絕，羊肉搭配空心菜口感清脆，配上沙茶味恰到好處。(圖/記者康子仁攝)

店裡的沙茶炒羊肉也是一絕，羊肉搭配空心菜口感清脆，配上沙茶味恰到好處，不管是炒飯還是炒麵，香氣四溢撲鼻而來，讓人有幸福的飽足感。

▲許多饕客紛紛大推臭豆腐，不僅外皮酥脆，裡頭更有綿密的口感，讓人吃了還想再吃。(圖/記者康子仁攝)

雖然阿灶伯以羊肉湯最出名，但內行人知道，一定要配上一盤臭豆腐才夠味，切成長條狀的臭豆腐，看起來和別家的產品沒有兩樣，一口咬下去，先是感覺到清脆的口感，瞬間傳來綿綿密密的豆腐香，入口即化的感受讓人難忘。