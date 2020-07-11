斗南四維派出所遭橫禍　酒駕男疑迷航撞倒圍牆

斗南警分局四維所10日晚遭飛來橫禍，圍牆被劉姓駕駛酒駕的自小客車衝撞，右門柱也被拖行10多公尺，劉姓駕駛僅擦傷，送醫診治後已無大礙，經依違反公共危險罪嫌移送法辦。
轄管斗南鎮林子、石龜、石溪、靖興等4里的四維派出所，屬於偏郊的5人小所，晚上10時後即可關門改以「值宿」執勤，不料昨晚值宿員警正要關門時，突然聽到一聲碰撞的巨大聲響，目睹一輛白色休旅車瞬間衝進前庭約10多公尺後卡在車棚旁的樹籬，距離值班台約５公尺，也僅差約1公尺就撞上停在車棚的巡邏車，讓值班警員嚇了一跳。
值班警員查看後，發現派出所的右側圍牆和門柱均遭撞毀，且重約近百公斤的磚造門柱也被拖行約10多公尺，足見其撞擊力相當大，不過劉姓駕駛僅兩手臂和兩腿受擦傷，並在警員的協助下順利脫困，但滿身酒氣即經警員進行酒測並測得相當高的酒測值，經誡護送醫後已無大礙。
據劉姓駕駛由彰化趕來關心的友人表示，劉姓駕駛住在新北市，前來雲林訪友，卻酒後駕車欲循導航引導上高速公路返回，沒想到卻疑迷航，才由路況不熟的斗南往石龜方向行駛，行經四維所前的信義路左轉中和路大轉彎處，疑因車速太快，才失控撞倒派出所右側圍牆石柱，再衝進派出所前庭。
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