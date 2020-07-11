過度運動後肌肉疼痛　小心橫紋肌溶解症要洗腎

一位沒有運動習慣的妙齡女子，為了有更好的健美曲線，除服用瀉劑減重外，也到健身房邁力運動，卻在隔天發現下肢肌肉疼痛、無力，且尿液呈現茶色尿等症狀，經送往臺中榮總灣橋分院急診，檢查發現一般人正常「血清肌酸磷酸激脢」數值為2百以下，該女子卻高達一萬，醫師確診為橫紋肌溶解症合併急性腎損傷。臺中榮總灣橋分院腎臟科吳燕峻醫師呼籲民眾減重要用正確勿傷身方法，且運動要適度，才能健康減重，吳燕峻表示，引起橫紋肌溶解症的原因很多，包括肌肉受到大量創傷、撞擊、燒燙傷、電擊、過度運動、嚴重感染或是服用瀉劑減重等藥物，另患自體免疫性疾病或是嚴重電解值失衡都可能引起橫紋肌溶解症。吳燕峻也說，老年人、酒癮者、營養不良，或水分補充不足者，是橫紋肌溶解症的高危險群，現在天氣炎熱，若民眾外出運動或爬山，都要注意補充水份、適度休息及飲食均衡，若家中有長者更要特別留意。不少民眾將運動後的「替腿」誤以為是運動後的疲勞，認為休息後就能恢復，反而延誤重要的治療時間，吳燕峻醫師提醒民眾，掌握橫紋肌溶解症的關鍵症狀，當橫紋肌溶解症發生時大量肌細胞壞死，肌細胞內的肌球蛋白、血清肌酸磷酸激脢及鉀離子等會急速釋放至血液循環中，肌蛋白出現在尿液後，尿液會呈現茶色，肌球蛋白會造成腎臟血管收縮及腎小管上皮損傷，大量的肌球蛋白進一步形成結晶阻塞腎小管，嚴重時會導致腎功能受損，若延誤就醫可能導致急性腎衰竭，有洗腎或致命的風險；此外，肌細胞內的鉀離子也可能發生致命性的心律不整；民眾應掌握肌肉痠痛、被動拉扯時疼痛、肌肉腫脹、無力及尿液呈現醬油顏色等關鍵症狀，若有以上症狀，需儘速就醫。