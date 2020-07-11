「大安沙雕音樂季」即將落幕　賞沙雕戲水遊世界

2020大安沙雕音樂季將於明(12)日圓滿落幕！中市府為考量民眾想出國旅遊心情，以「環遊世界文化巡禮」沙雕主題，不需舟車勞頓花上機票錢就能享有五大洲的異國風情，讓您一進沙雕展區就流連忘返，預估最終可望衝破35萬人次，歡迎國內外民眾趁著活動落幕前，把握一夏趕快來「幸福城市-臺中」安心遊海線。

中市觀旅局長林筱淇表示，今年精心打造18座環遊世界主題創意沙雕相互串聯，其中融入了台中大安在地海洋生態海翁君(鯨魚)意象元素、以及橫跨世界五大洲打造13個國家特色魅力景點，讓現場民眾直呼看得好過癮。

今年大安沙雕音樂季更加碼首創三重奏，第一首創中台灣最大型共構式沙雕，結合埃及金字塔、埃及艷后與獅身人面像元素，展現出壯闊綿延的沙雕藝術，吸引不少大小朋友搶著合影留念。第二首創中台灣最大型主雕，結合台中指標性景點大甲鎮瀾宮、路思義教堂、國家歌劇院、湖心亭，沙雕背面還雕畫出「臺中」讓民眾180度無死角環視沙雕!第三首創「Q版海洋觀景平台」更成為最新熱門打卡熱點，站上觀景平台還能將18座沙雕盡收眼底，拍下動人的海邊浪漫照，一同感受台中大安的夏日風情。

林筱淇也提到，今年大安沙雕音樂季除了規劃大安聲友音樂會、街頭藝人表演，還有日日Fun心玩活動，讓大小朋友體驗沙雕親手做，創意塗鴉樂，民眾朝聖大安沙雕音樂季之際，也能在「安心旅遊自由行補助」期間，安排兩天一夜海線微旅行。