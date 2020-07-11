自己健康自己顧　衛教助長者活得精采

國內老年人口逐年增加，為了讓民眾具備對疾病的基礎知識，國際外科學會今(11)日在光復新村舉辦「健康HEALTH有理嘸」衛教活動，從基礎量測聽覺視力、辨識再加熱食物是否變質，也指導膝關節退化銀髮族操作各項復健輔具，同時結合社工地圖，教導長輩們運用當地醫療社福資源，學習自主獨立，獲得熱烈迴響。

國際外科學會中華民國總會監事、亞大醫院外科部長林志隆表示，根據108年霧峰區公所公佈的人口結構狀況分析顯示，霧峰區老化指數相較十年前，已增加逾47%，意謂隨著人口趨於老化，長者健康議題不容忽視，唯有長輩的人生下半場健康自主，才能減輕自己與子女的負擔。

因此林志隆邀集學生志工、社工師及營養師等組成醫療團隊，策劃一系列衛教活動，其中「生理健康」是藉由量測血壓、音叉、色盲圖與牙齒模型，使受測者了解各項檢查項目的正常範圍，以判斷自身的身體狀況；「飲食運動」為檢測民眾對食物的認知，能讓長者清楚了解食物加熱原理，以降低食物中毒之風險；運動方面則指導長者進行各項運動時的姿勢，以預防運動傷害。

林志隆也指出，年長者普遍都有關節退化的症狀，嚴重者得接受關節相關手術，但每個人復原的情形不同，如何正確使用輔具，攸關術後復原的進度，因此指導民眾藉由「輔具知識」關卡實際穿戴輔具，了解自身穿著輔具適當的角度及施力點，以達到最佳復原效果。

此外，國際外科學會也安排戲劇演出，向大眾宣導病識感與疾病特徵，再結合有獎徵答活動與抽獎摸彩，盼能透過系列活動，促進霧峰地區民眾的健康，過程中長輩們都給予高度評價，希望「下次還要再來喔」！